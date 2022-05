Pour obtenir l'attention de son propriétaire, ce chien imposant interrompt un appel vidéo en grimpant effrontément sur sa chaise !

C'est indéniable, Odin adore son propriétaire et être au centre de l'attention. Le chien a déjà interrompu un appel professionnel sur Zoom, une plateforme de visioconférence, provoquant ainsi des éclats de rire chez ses proches.

Andrew Stallwood, originaire de Runcorn en Angleterre, travaille à domicile, ce qui signifie que son chien a le privilège de le voir toute la journée. Un jour, l'homme de 53 ans, confortablement assis devant son ordinateur, participait à une réunion professionnelle organisée sur la plateforme Zoom.

Rien d'extraordinaire, n'est-ce pas ? Attendez de lire la suite... Au beau milieu de la conversation, Odin, un Chien de Berger Roumain des Carpathes croisé, a décidé qu'il méritait beaucoup plus d'attention de sa part !

Un chien connu pour ses facéties

C'est ainsi que l'énorme boule de poils a littéralement et effrontément grimpé sur le siège de son propriétaire, lui marchant presque dessus. L'animal a refusé de descendre et a planté son derrière poilu juste en face du visage de son humain préféré. Il a ensuite tenu en équilibre pendant un moment. Sa taille imposante et son poids ne l'ont visiblement pas dérangé !

Laurenjade Ashton, la belle-fille d'Andrew, n'a pas manqué d'immortaliser cette scène cocasse. Le numéro d'équilibriste d'Odin a fait rire la famille aux éclats, laquelle est habituée à ses pitreries.

« Nous avons tous trouvé cela hilarant, a déclaré la jeune femme de 22 ans au journal britannique Mirror, il prépare toujours quelque chose d'amusant et nous fait toujours rire. En fait, il fait souvent ça à mon beau-père, et nous avons découvert que son frère faisait exactement la même chose ! » Puis, Laurenjade a conclu : « Il grimpe toujours là où il ne devrait pas être, mais nous l'aimons pour ça ! »

Ce genre de petite anecdote nous fait sourire, et nous rappelle à quel point nos animaux de compagnie peuvent être une source d'ondes positives, quelle que soit la situation.