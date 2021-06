Pour financer le traitement coûteux de son chien malade, ce petit garçon vend ses cartes Pokémon

Jusqu’où iriez-vous pour sauver votre animal ? Dans le sud-ouest de la Virginie (États-Unis) Bryson Kliemann, 8 ans, a placé la barre très haut ! Ce passionné de l’univers Pokémon a réalisé un acte admirable pour aider ses parents à financer les soins vétérinaires de leur chien malade.

Bruce, le chiot du foyer, a attrapé un virus canin hautement contagieux : le parvovirus. Le petit animal à la robe noire s’est retrouvé dans un état léthargique, inquiétant fortement les membres de sa famille. Malheureusement, Kimberly Woodruff et son époux n’ont pas eu les moyens de payer le traitement, dont le coût s’élevait à près de 700 $ (soit moins de 600 €).

© Kimberly Woodruff

Conscient de la situation financière de ses parents, Bryson, déterminé à sauver son fidèle compagnon à 4 pattes, est passé à l’action.

© Kimberly Woodruff

L’action menée par le petit garçon a ému la communauté

« Je sais que tout le monde aime les cartes Pokémon, j’ai donc décidé de les vendre », a déclaré l’enfant. Bryson a utilisé son amour pour Bruce et sa passion pour les Pokémons afin de régler le problème. Le garçon a installé son petit stand sur le bord de la route, rapporte Local 12.

© Local 12 (capture d'écran)

Sa mère, fière de lui, a également créé une campagne de dons. Ces derniers ont rapidement dépassé leurs espérances : de nombreuses personnes, touchées par le geste de Bryson, ont participé. La famille a récolté plus de 5 000 $ ! Grâce à cet argent, Bruce a pu être soigné correctement. Il reprend des forces, pour le plus grand bonheur de Bryson et de ses parents.

© Kimberly Woodruff

Les fonds restants serviront à payer les futurs frais médicaux de Bruce et à aider d’autres chiens malades. Pour féliciter Bryson, des employés de Pokémon basés à Washington lui ont envoyé un paquet de cartes rares, difficiles à trouver dans les magasins. Cette histoire se termine donc bien pour tout le monde !