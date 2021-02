Plus de 200 chiens sauvés du marché de la viande en Chine vont prendre l'avion pour rejoindre leurs nouvelles maisons aux Etats-Unis !

Plus de 200 chiens pourront bientôt tirer un trait sur leur vie passée, faite de peur et de souffrance, pour en commencer une nouvelle aux Etats-Unis. Une association est, en effet, en train d’organiser leur voyage en avion depuis la Chine, après les avoir soignés, identifiés et vaccinés.

Début mars, ce sont 3 avions cargos qui seront attendus à l’aéroport international de New York – John F. Kennedy, avec un total de 145 chiens à leur bord. Tous ces canidés ont échappé aux abattoirs et à la maltraitance en Chine, grâce à l’équipe de China Rescue Dogs et d’une dizaine d’associations partenaires, comme le rapporte People.

A leur arrivée sur le sol américain, les animaux seront pris en charge par des bénévoles, qui s’emploieront ensuite à leur trouver de nouvelles familles aux Etats-Unis.

« Il est temps pour ces chiens de vivre en sécurité et heureux avec leurs familles »

Pour Jill Stewart, fondatrice et présidente de China Rescue Dogs, « ce qui aurait pu être la fin de leur vie est désormais un nouveau départ pour ces magnifiques bébés ». Elle indique que ces chiens ont tous été placés en quarantaine, identifiés par puce électronique et vaccinés. Ils sont fin prêts à découvrir leurs nouveaux foyers et faire le bonheur de leurs prochains parents. « A présent, il est temps pour eux de vivre le reste de leur existence en sécurité et dans la joie avec leurs familles », ajoute-t-elle.

A lire aussi : Après 12 ans de prison, un homme fait sa rédemption en créant un groupe de sauvetage pour chiens

Une fois cette opération terminée, China Rescue Dogs espère en lancer une seconde dans la foulée. L’association va, en effet, réunir des fonds pour organiser un autre voyage par avion vers la fin du mois prochain. 60 autres chiens devraient être sauvés grâce à cette initiative. La somme de 30 000 dollars (25 000 euros environ) est nécessaire pour la concrétiser.