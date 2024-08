Plus de 100 chiens forcés à se battre secourus lors d'une opération de grande envergure menée par une association de protection animale et la police

Associations et autorités luttent quotidiennement pour mettre fin aux agissements des organisateurs et protagonistes des réseaux de combats canins. Chaque arrestation et chaque sauvetage d’animaux forcés à se battre sont autant de victoires dans cette guerre longue et difficile. Dernièrement, ce sont plus de 100 chiens qui ont été arrachés à cet univers d’une grande cruauté à la faveur d’une vaste opération menée dans plusieurs villes de Floride.

L’association ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) est intervenue aux côtés de la police de Saint Petersburg en Floride, ainsi que les autorités du comté de Pinellas dans une vaste enquête ciblant un réseau de combats de chiens. Cette opération qui s’étendait sur plusieurs villes de l’Etat du sud-est américain a débouché sur le sauvetage d’une centaine de chiens, rapportait World Animal News.



L’ASPCA l’a annoncé sur sa page Facebook, indiquant avoir mis son expertise dans différents domaines (assistance légale, examens vétérinaires…) au service de cette action de grande envergure pour en assurer la réussite.

Les équipes de l’ASPCA ont également été mobilisées pour répartir les chiens secourus dans les refuges, les soigner, effectuer leur évaluation comportementale et les aider à surmonter les traumatismes liés aux combats et aux mauvais traitements.



Les chiens pris en charge sont d’âges divers. De nombreux chiots en font partie. Beaucoup portent des cicatrices et d’autres traces témoignant de leur participation aux combats. Ils souffrent aussi de maladies non traitées par ceux qui les détenaient et les forçaient à se battre.

Continuer de « faire du bien-être animal une priorité »

« L'ASPCA s'engage à travailler aux côtés des forces de l'ordre et d'autres agences de protection des animaux pour mettre fin aux combats de chiens en déployant nos experts spécialisés en la matière pour fournir un soutien et des consultations dans les cas critiques, comme nous le faisons dans le cadre de cette enquête », a déclaré Matt Bershadker, président-directeur général de l’association.



Il a tenu à saluer « toutes les agences impliquées dans cette affaire et ayant permis d’obtenir justice pour ces animaux, continuant à faire du bien-être animal une priorité en Floride. »

Les délais sous lesquels les chiens pourront être placés en famille d’accueil ou proposés à l’adoption dépendent de l’avancement de l’enquête, ainsi que des résultats des examens vétérinaires et comportementaux.