Enchaîné et squelettique, ce Pitbull ne tenait plus debout, 6 semaines plus tard, il court comme un fou (vidéo)

L’histoire de Maximus, un chien autrefois enchaîné et livré à lui-même, a profondément ému les internautes. Son incroyable transformation, rendue possible par l’action d’un homme au grand cœur et de son équipe, est une preuve éclatante du pouvoir de l’amour et des secondes chances.

Si Niall Harbison est né en Irlande, c’est en Thaïlande qu’il vit depuis des années et consacre son existence à sauver les chiens en détresse. Ses protégés ont été arrachés à l’errance, à la maltraitance et à l’abandon notamment. Ils reçoivent tous les soins et tout l’amour dont ils ont besoin au refuge Happy Doggo qu’il a fondé. L’un des nombreux sauvetages que nous avons relaté est celui de Leo, canidé qui souffrait d’une blessure grave à la patte.

Plus récemment, c’est un Pitbull répondant au nom de Maximus qui a bénéficié de sa bienveillance et de celle de toute son équipe de bénévoles. Niall Harbison a parlé de lui dans une vidéo partagée sur Instagram et relayée par Parade Pets.

Ce chien vivait enchaîné depuis des années. En plus de la très courte chaîne qui le privait de liberté, il était particulièrement mal en point. Son état de maigreur était tel que ses côtes étaient visibles sous sa fine peau, qui était presque entièrement dépourvue de poils et couverte de rougeurs.



Maximus « était brisé », tant moralement que physiquement. Toutefois, grâce aux soins et à l’affection reçus au Happy Doggo, il s’en est remis. Il s’est même métamorphosé en quelques mois, devenant méconnaissable.

« Parfois, les rêves se réalisent »

« Quelle différence en l'espace de 6 semaines pour ce chien enchaîné », peut-on effectivement lire dans la vidéo en question, que voici :

On le voit courir joyeusement, ayant repris 9 kilogrammes et débordant désormais d’énergie. « Il n’a qu’une envie : courir. Parfois, les rêves se réalisent ».

Lui qui pouvait à peine marcher au moment de son sauvetage ne se lasse plus de gambader. Pour lui, le bonheur se résume aux promenades quotidiennes, aux sprints et aux balades à moto avec son bienfaiteur.



