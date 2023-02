Plus ancienne pensionnaire de son refuge, cette chienne refuse de se séparer de ses jouets en peluche (vidéo)

La petite star du Richmond Animal Care and Control (un refuge des États-Unis) s’appelle Waffle Sizzli. Cette chienne est arrivée chez eux en novembre dernier, et a fait craquer tous les bénévoles avec sa collection de jouets en peluche. La Pitbull ne peut plus s’en séparer !

Waffle Sizzli est une Pitbull qui aime les joujoux en peluche plus que tout au monde. C’est simple, elle ne peut pas se passer de leur compagnie, et les « emmène partout » avec elle, selon Christie Peters, directrice du Richmond Animal Care and Control (RACC).

C’est d’ailleurs dans ce refuge que se trouve cette chienne depuis novembre 2022. Elle en est la plus ancienne pensionnaire. Elle reçoit beaucoup d’amour de la part des bénévoles, mais elle déniche sa meilleure source de réconfort dans ses jouets préférés.

Une collection très précieuse

Rapidement, Waffle s’est créé une véritable collection d’objets duveteux. Elle les dépose toujours près de son panier, et ne les quitte jamais du regard. C’est ce qu’elle a de plus précieux ! « Elle les prend avec elle lorsqu’elle sort faire ses besoins, puis rentre avec eux » confiait Christie à The Dodo.

On ne compte plus les jouets qu’elle a désormais en sa possession, mais elle en a tout de même des favoris. « Son chouchou est un os en peluche rouge, le second est une grenouille, et le troisième est l’oiseau ». La compagnie des autres chiens ne la sied guère – Waffle préfère passer devant leurs cages avec ses objets fétiches dans la gueule, et ne cache pas sa fierté !

Tous les membres du refuge qui ont voulu lui emprunter ses peluches pour jouer avec elle ont échoué. « Elle nous les apporte, mais refuse qu’on les prenne. Elle veut juste qu’on l’admire, et nous a offert un spectacle tous les jours ! » a déclaré Christie.

Les bénévoles ont voulu partager ces moments craquants sur leur page Facebook, et ils ont fini par taper dans l’œil d’une internaute. Une femme qui venait de perdre son toutou est « tombée amoureuse » de Waffle, et a envoyé une demande d’adoption.

La chienne n’est pas repartie les pattes vides

C'est ainsi que la Pitbull a quitté le refuge, plus de 2 mois après son arrivée. Elle a rejoint son nouveau toit en compagnie de ses peluches, bien sûr ! « Nous l’avons envoyée dans sa maison avec tout ce qu’elle chérissait. Maintenant, nous recevons des photos d’elle avec ses jouets dans son nouveau foyer » raconte Christie.

Les membres du RACC ont ressenti un grand vide suite au départ de leur plus ancienne pensionnaire, mais ils sont aussi très heureux et soulagés de la savoir entre de bonnes mains. « C’est la plus drôle, la plus mignonne, et la plus douce des chiennes porteuses de jouets ».