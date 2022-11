Un trio de chiens décide de voler des jouets dans un magasin, agissant en véritable bande organisée (vidéo)

Une bande constituée de 3 chiens errants s’est intéressée de très près à un magasin de jouets, avant de prendre la décision d’y entrer pour y faire quelques « emplettes ». La scène a été filmée, et la vidéo, postée sur les réseaux sociaux, a amusé et attendri bon nombre d’internautes.

Des chiens « cambrioleurs » ont pris pour cible une boutique de jouets et ont réussi leur opération, après une première tentative ratée, rapportait The Dodo.

La vidéo montrant cette scène insolite a été partagée le 4 novembre dernier sur la page Facebook « Marmaris TV ». Elle a été enregistrée par les caméras de vidéosurveillance d’un magasin de jouets du centre commercial Oasis Mall, situé à Bodrum dans le sud-ouest de la Turquie.

Dans cette séquence, on voit tout d’abord le trio s’arrêter brusquement devant l’établissement alors qu’il était en train de courir. La porte automatique s’est ouverte, et l’un des canidés en a profité pour entrer et faire rapidement le tour des rayons, comme s’il était en mission de reconnaissance.

Avez-vous un chat ou un chien ? Oui Non Consultez-vous des avis (sur Internet, auprès d'amis...) avant d'acheter un nouveau produit (alimentation, litière, laisse...) pour votre animal ? Oui Non



Marmaris TV / Facebook

L’éclaireur s’est ensuite posté devant la porte, attendant la réouverture de celle-ci, pendant que son congénère à la robe blanc et noir patientait de l’autre côté. Dès que les montants se sont écartés, il est entré à son tour. Le 3e chien, lui, se chargeait de faire le guet à l’extérieur.

Chacun des 3 quadrupèdes semblait tenir son rôle à la perfection, exécutant un plan que l’on croirait dument préparé et étudié sous tous ses aspects.

Le butin : un chien en peluche

Les chiens ont finalement fait leur choix ; ils sont repartis avec un canidé en peluche. Leur précieux butin entre les crocs, ils se sont empressés de quitter les lieux avant l’intervention du personnel.

Ils n’en étaient pas à leur première tentative. C’est peut-être pour cela qu’ils avaient si bien joué le coup cette fois-ci. C’est ce qu’explique Faruk Can, employé du magasin. Il raconte en souriant que ces mêmes chiens avaient déjà essayé d’emporter un jouet, mais qu’on les avait interceptés juste à temps. Ce n’était que partie remise…

Voici la vidéo :

A lire aussi : « Je paierais cher pour qu'elle soit toujours là » : le cri du cœur d'une femme pour la chienne qui a changé sa vie