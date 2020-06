Play-Dogs, une application pour les bons plans promenades avec votre chien

Découvrir de nouveaux endroits où promener votre chien, connaître les caractéristiques des parcours et constituer des groupes de balade canine… Les possibilités offertes par l’application mobile Play-Dogs sont d’une grande utilité pour les propriétaires canins.

Les sorties sont indispensables pour l’équilibre et le bien-être du chien. Pour qu’elles lui soient réellement profitables, elles doivent d’abord être suffisamment longues. Il est aussi important qu’elles soient variées afin de lui offrir un maximum d’opportunités d’être stimulé et de rencontrer d’autres individus, qu’il s’agisse de congénères, d’humains ou d’autres animaux.

Le créateur de l’application Play-Dogs est lui-même propriétaire de chien, il est donc parfaitement conscient de ces nécessités. Il l’a donc imaginée en prenant en compte les besoins du quadrupède sur ce plan en même temps que ceux du maître en termes de pertinence des informations et de facilité d’utilisation.

Totalement gratuite, pouvant être utilisée en France, en Belgique et en Suisse, l’application Play-Dogs propose plus d’une fonctionnalité intéressante :

Une carte des promenades, avec indications précises

Une carte interactive pour organiser les promenades avec votre chien en toute facilité. Vous y retrouverez les sorties, parcours et sites, ainsi que des renseignements utiles à leur propos. Cela va des endroits où l’accès aux chiens est autorisé à ceux où ces derniers peuvent être baladés sans laisse, en passant par les routes dangereuses, les obstacles ou encore les points d’eau. Ces informations sont constamment enrichies et mises à jour grâce au caractère collaboratif de la carte, puisqu’elle est animée par les utilisateurs.

Des notifications de nouveautés et suggestions

L’application vous envoie également des notifications pour vous alerter des nouveaux parcours et lieux de sortie, des idées et des suggestions concernant votre région. Vous avez ainsi la possibilité d’être informé(e) rapidement et pourrez programmer les balades de votre compagnon à 4 pattes en ayant toutes les données utiles en main.

Se rapprocher d’autres propriétaires de chiens

Play-Dogs, c’est aussi une communauté de plus en plus large de propriétaires canins, au sein de laquelle vous pourrez faire connaissance pour échanger et organiser des sorties en groupes. L’application vous permet de paramétrer ces derniers à votre guise.

L’application Play-Dogs est téléchargeable gratuitement depuis l’App Store pour iPhone et Google Play pour Android.