Piégée dehors par un froid extrême, une chienne courageuse garde ses petits au chaud avant de trouver enfin un abri sûr

Par des températures glaciales, un bon samaritain a aperçu une scène bouleversante sous le porche de son voisin : une chienne transie de froid enfermée dehors, blottie contre ses chiots pour les réchauffer. Grâce à son signalement, les secours sont rapidement intervenus, offrant enfin chaleur et sécurité à cette petite famille courageuse.

En janvier dernier, Kansas City (États-Unis) était plongée dans un froid glacial, avec des températures descendant jusqu’à -9°C. Même en plein soleil, rester dehors sans vêtements adaptés était risqué pour n’importe qui. C’est dans ce contexte difficile que des chiots et leur mère ont été enfermés dehors, cherchant désespérément à se réchauffer. Face à cette scène déchirante, un voisin inquiet pour leur sécurité a immédiatement alerté les secours.

Une mère courageuse face au froid extrême

À la suite de cet appel, Andrea Knobbe, responsable à la Heart of America Humane Society, s’est rapidement rendue sur place. À son arrivée devant la maison, la situation l’a profondément bouleversée.

© Heart of America Humane Society

« La mère était assise sur les chiots pour essayer de les garder au chaud », a-t-elle déclaré à The Dodo. « Les chiots grattaient littéralement à la porte pour entrer, et je pouvais les entendre pleurer depuis ma camionnette où j'étais garée dans la rue. »

Alors qu'elle observait la scène, Andrea a eu le cœur brisé en voyant la mère, grelottante, transporter un chiot à peine vivant jusqu’au jardin.

© Heart of America Humane Society

Avec ses années d’expérience dans le sauvetage animalier, elle a immédiatement réalisé que la situation était critique pour cette famille. Un voisin lui a alors expliqué que les services animaliers étaient déjà passés plus tôt dans la semaine.

Sans perdre de temps, Andrea a contacté Amy Scott, des services animaliers, qui est rapidement arrivée sur place. Après une discussion avec le propriétaire, celui-ci accepta de remettre la mère et ses chiots aux soins du refuge.

© Heart of America Humane Society

Un heureux dénouement

Bien qu’encore effrayée, la maman semblait comprendre qu’on venait de secourir sa famille. « Elle était ravie d’être à l’abri du froid et adorait se blottir dans sa niche avec ses petits, bien au chaud sous des couvertures. », a expliqué Nancy Chartrand, du département de police de Kansas City.

© Heart of America Humane Society

A lire aussi : Du canapé au rebord de la fenêtre, cette Golden Retriever suit chaque mouvement de son frère félin avec une précision (vidéo)

Malgré le froid mordant auquel ils ont été exposés, la majorité des chiots se portait étonnamment bien. Une nuit de plus à l’extérieur aurait toutefois pu leur être fatale. Seul un chiot, celui que sa mère portait dans sa gueule, était proche de l’hypothermie. Mais, après quelques jours passés au chaud et nourri avec beaucoup de lait, il a complètement retrouvé la santé.

Une fois vaccinés et vermifugés, tous les petits chiens ont été placés dans des familles d’accueil aimantes et ont depuis trouvé leur foyer définitif. Quant à leur maman qui a tout fait pour les protéger, elle espère, elle aussi, trouver bientôt un foyer chaleureux.