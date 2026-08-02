Piégé depuis 29 jours sous les décombres d’un séisme, un Caniche est retrouvé vivant par des sauveteurs (vidéo)

Pendant 29 jours, personne ne savait si Beyli était encore en vie. Piégé sous les décombres après un violent séisme au Venezuela, ce petit Caniche a pourtant tenu bon et a récemment été sauvé par une équipe de secours. Une histoire aussi incroyable qu’émouvante, qui montre une fois encore la force de nos amis les animaux.

Il y a des histoires qui semblent tout droit sorties d’un film et pourtant, celle-ci est bien réelle. Après les violents séismes de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le Venezuela le 24 juin 2026, provoquant un bilan humain dramatique de plus de 5 500 morts, les sauveteurs ont fait une incroyable découverte : sous les décombres, un petit Caniche était encore vivant.

Un sauvetage hors du commun

Près d’un mois après la catastrophe, les sauveteurs n’y croyaient plus. Au cours d’une opération de déblaiement dans la ville portuaire vénézuélienne de Catia La Mar, la brigade de secours Topos Orientales AC a pourtant retrouvé vivant Beyli, un Caniche de 11 ans, après 29 jours passés piégé sous les décombres.

L'animal, couvert de poussière, a été découvert recroquevillé près du corps de la mère décédée de son propriétaire.

Très affaibli, il souffrait d'une sévère déshydratation et de malnutrition, mais les secours sont rapidement intervenus pour l'extraire des gravats et le confier à des vétérinaires. Depuis, Beyli se remet progressivement de cette terrible épreuve.

© @victoriarengel31 / TikTok

Un symbole d’espoir après la catastrophe

Pris en charge dès son extraction, Beyli a été transporté dans une clinique vétérinaire où il a reçu des perfusions pour le réhydrater, des soins pour ses blessures et un suivi médical attentif. Malgré près d'un mois passé sous les décombres, son état est aujourd’hui jugé encourageant.

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« L'état clinique de Beyli est stable. Compte tenu du temps écoulé sans produits de première nécessité, c’est un miracle d'un point de vue physiologique », a expliqué la vétérinaire chargée de son suivi au Diario de Morelos. Le Caniche souffre notamment d'ulcères aux yeux provoqués par une exposition prolongée à la poussière, mais son pronostic est favorable.

Son histoire est d'autant plus émouvante que sa jeune maîtresse, Victoria, 11 ans, a elle aussi survécu au séisme, même si elle a perdu sa maman et sa grand-mère dans la catastrophe.

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Réunis dans un refuge temporaire, l'enfant et son fidèle compagnon poursuivent aujourd'hui leur convalescence grâce au soutien des secours et des associations. Au milieu de cette tragédie, l’histoire du petit Beyli est devenue un véritable symbole d'espoir et de résilience.