Après le violent tremblement de terre survenu au Venezuela, un chiot sauvé des décombres devient un symbole d’espoir (vidéo)

Les pompiers sont intervenus pour sauver un chiot prisonnier des décombres d’un bâtiment ayant cédé au tremblement de terre à Caracas. Apeuré, mais soulagé, le chiot a été soigné et mis à l’abris au plus vite. Les équipes se sont ensuite remises au travail, avec dans l’idée de sauver le plus de vies possibles suite à ce drame.

À ce jour, le nombre de personnes décédées au Venezuela est de 160. Lors de leurs sauvetages sur les lieux, il n’est pas rare que les pompiers croisent la route d’animaux, notamment de chiens et de chats, également touchés par le drame. Leur mission est de leur venir en aide, et de leur fournir la prise en charge nécessaire.

Une découverte bouleversante

Les équipes qui sont intervenues après le séisme ont fait une rencontre à laquelle ils ne s’attendaient pas. Un chien se trouvait parmi les décombres, et a pu être sauvé in extremis. Son arrivée entre les mains des pompiers a été un grand soulagement.

Sur une vidéo, relayée par People, on voit un animal tremblant à qui l’équipe offre de l’eau, d’abord avec une bouteille, puis avec un verre. On apprend un peu plus tard que l’animal s’est retrouvé bloqué parmi les décombres d’un immeuble, et a été sorti avant d’être de risques des blessures.

Sa présence a été repérée, notamment par ses hurlements.

Des équipes impliquées et mobilisées

Les acteurs locaux ont mis l’accent sur l’implication des équipes de terrain, qui se démènent pour sauver toutes les vies qu’ils croisent. Actives jour et nuit, les équipes se mobilisent pour fouiller les lieux concernés et passer au peigne fin les immeubles effondrés.

Les sauveteurs restent attentifs à la présence d’animaux, et n’hésitent pas aller à leur rencontre. Il est très difficile d’estimer le nombre d’animaux perdus à l’heure actuelle.

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Une lueur d’espoir

Le petit chien sauvé a été l’occasion de redonner un peu d’espoir à ces équipes. Sur la vidéo, on constate que le canidé est l’attraction du moment. Certains le filment ou le prennent en photo, comme s’il était le symbole d’une possibilité, d’une renaissance.

Le soin qui lui est accordé témoigne de toute l’attention des équipes à l’égard des plus fragiles.

Le regard triste de l’animal laisse imaginer qu’il a appartenu à une famille dont on ne sait rien. Le séisme a été un traumatisme pour le petit chien, et ses aidants actuels s’appliquent à lui donner toute l’attention dont il a besoin.