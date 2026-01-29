Piégé dans les eaux boueuses d'une rivière, ce Patou s'apprête à prendre un nouveau départ auprès de l'un de ses sauveurs

La mobilisation exemplaire de policiers, de pompiers et de bénévoles a permis de changer le destin d’un chien en grande difficulté. Son histoire, marquée par l’entraide et l’espoir, pourrait bien se conclure par une nouvelle vie pleine d’affection.

Secouru après s’être retrouvé pris au piège au bord d’un cours d’eau, un grand chien est désormais entre de bonnes mains et pourrait même rejoindre une nouvelle famille, rapportait KCCI .

Le 14 janvier 2026, la police de Marshalltown, dans l’Etat de l’Iowa (Etats-Unis), a été informée de la situation de détresse du canidé en question, un Chien de montagne des Pyrénées. Ce dernier était coincé dans la vase bordant la rivière Iowa et ne parvenait pas à regagner la terre ferme.

Arrivés sur les lieux, les policiers n’ont pas pu retrouver le Patou à cause de la dense végétation. Ils ont alors déployé un drone ; grâce à ce dernier, ils ont réussi à le localiser. Ils ont tenté de le rejoindre à pied, mais l’endroit était extrêmement difficile d’accès.

Les forces de l’ordre ont demandé de l’aide auprès des pompiers locaux (Marshalltwon Fire Department). Une équipe de secouristes a rapidement été mobilisée. Elle s’est servie d’un bateau pour atteindre l’emplacement du chien et le ramener en toute sécurité sur la rive.

Les intervenants ont été rejoints par l’association locale, l’Animal Rescue League of Marshalltown, qui l’a pris en charge.



Le lendemain, le rescapé, qui a été appelé Banks par ses bienfaiteurs, a retrouvé toute son énergie. Il passe ses journées à jouer, courir et réclamer des câlins.

Banks ne restera au refuge, quoi qu’il arrive

Un rendez-vous a été pris chez le toiletteur, car malgré un premier nettoyage post-sauvetage, de la boue reste collée à son épaisse et magnifique fourrure.



A l’Animal Rescue League of Marshalltown, on ne sait rien de son identité, ni de son passé pour le moment. Il continue de recevoir soins et attention au refuge, en attendant d’en savoir plus à son sujet.

Si ses éventuels propriétaires ne se manifestent pas, Banks ne restera pas au refuge bien longtemps ; l’un des pompiers ayant participé à son sauvetage a fait part de son souhait de l’adopter.