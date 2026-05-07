Piégé au fond d'un canal, un Rottweiler épuisé lance un ultime cri et reçoit l'aide qu'il espérait tant

Au cours du mois d’octobre 2025, des passants ont entendu un cri de désespoir provenant du fond d’un canal au Mexique. Il s’agissait d’un Rottweiler, couché sur le flanc et incapable de se relever. Après avoir découvert son histoire, la Fondation Cantu a envoyé une équipe de sauvetage sur les lieux. Grâce à son intervention, la chienne baptisée Flor a reçu tous les soins nécessaires à son rétablissement et attend désormais une famille d’adoption.

Au Mexique, un groupe d’hommes a trouvé une chienne au fond d’un canal après avoir entendu un hurlement déchirant. « C’était comme son dernier sursaut d’énergie, criant de toutes ses forces pour attirer l’attention », a déclaré Fatima Guevara, cofondatrice de The Cantu Foundation, à la rédaction de The Dodo.

Cette dernière a déployé une équipe de secours sur les lieux, qui en a appris davantage sur son histoire. « Ils ont dit qu'un camion avait déposé un conteneur juste au bord du canal, et qu'au moindre mouvement, il allait se briser et tomber, précise la porte-parole de l’association, la chienne était dans ce conteneur. Elle a bougé et elle est tombée. »

© The Cantu Foundation

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Une chienne en bonne santé, mais épuisée

À leur arrivée, les bénévoles ont remarqué que la femelle Rottweiler était tellement faible et épuisée qu’elle n’avait même plus la force de se relever. Pour la sortir du canal, ils ont dû utiliser un système de cordes. Après le sauvetage, ils l’ont directement emmenée chez le vétérinaire.

© The Cantu Foundation

Heureusement, la rescapée nommée Flor ne souffrait d’aucun problème de santé majeur. Elle était simplement épuisée, et avait été négligée par le passé.

Entre les mains bienveillantes des soigneurs de la Fondation Cantu, Flor a commencé à reprendre des forces. Au bout de 3 jours, la chienne a commencé à retrouver l’usage de ses pattes. Plus elle se sentait mieux, plus sa personnalité s’affirmait.

© The Cantu Foundation

« C’est un vrai bébé »

« Elle est passée de l'incapacité de marcher, d'une faiblesse extrême, à la jeune fille pleine de caractère qu'elle est aujourd'hui », se réjouit Fatima Guevara. Une fois son état stabilisé, Flor a été placée dans une famille d’accueil à San Diego, en Californie.

Ses bienfaiteurs ont découvert que la chienne adore jouer avec un ballon ou l’eau du tuyau d’arrosage ! « C'est un vrai bébé, confient-ils, c’est une petite câline. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on lui lance la balle et qu'on lui gratte la tête. »

Prochaine étape ? L’adoption. La Fondation Cantu recherche des adoptants sérieux et aimants, qui pourront lui offrir la seconde chance qu’elle mérite.

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© The Cantu Foundation