Persuadé que les enfants de cette famille sont en train de se noyer, une chienne est prête à tout pour leur venir en aide (vidéo)

Tinker est une chienne loyale qui n’hésiterait pas à se mettre en danger pour sauver ceux qu’elle aime. Le problème, selon sa propriétaire Amanda Morgan, est qu’elle évalue parfois mal les situations et associe l’eau au danger. Les moments de baignade s’accompagnent systématiquement de tentatives de sauvetage.

Tinker est une adorable chienne qui fait le bonheur de sa maîtresse qui évoque un animal avec un « cœur particulièrement doux ». Le seul petit défaut de la chienne est qu’elle est extrêmement protectrice, racontait-elle à Newsweek. Les moments de baignade sont parfois chaotiques et Tinker a besoin d’être raisonnée. Récemment, Amanda a dû faire face à une situation difficile à maîtriser.

« Elle essaie de les sortir de l’eau »

Amanda a l’habitude de s’occuper de ses neveux et leur activité préférée est d’aller se baigner au lac. Au départ, Tinker les accompagnait, car elle adore la présence des enfants. Elle se montre cependant très protectrice, peut-être un peu trop.

Amanda racontait : « Elle essaie de les sortir de l’eau, alors j’ai dû arrêter de l’amener au lac avec eux parce qu’elle panique quand ils sont dans l’eau ».

« Elle passe en mode protection »

Dernièrement, Tinker a bouleversé sa propriétaire en tentant coûte que coûte de rejoindre les enfants dans la piscine, alors qu’ils s’amusaient tranquillement. Elle se rappelle : « J’ai dû l’éloigner physiquement pour qu’elle ne se blesse pas ». Tinker, traversée par un moment de panique intense commençait à s'écorcher tout contre la « clôture en fer » qui la séparait de la piscine. La chienne n’a pas voulu écouter les paroles rassurantes de sa maîtresse et continué à se cogner de toutes ses forces sur la clôture, manquant de se griffer à plusieurs reprises. Durant de longues minutes, 15 selon Amanda, Tinker pleurait au sol en pensant que les enfants étaient en danger. Paniquée et au sol, elle a attiré l’attention des parents présents à la piscine, qui sont venus vers elle pour certains.

« Elle ne sait pas nager elle-même »

Tinker aurait elle-même été en danger si elle s’était jetée à l’eau, à la rencontre de ces enfants qui ne faisaient que s’amuser. Peureuse de nature, sa maîtresse doit la raisonner régulièrement, pour éviter le déroulement de situations graves. Amanda ajoutait : « C’est un chien très spécial ».

Fascinés par un dévouement aussi intense, les internautes espèrent que la chienne a « reçu une médaille de la bravoure hors caméra ».