En comprenant qu’ils vont aller se baigner, ces 2 chiens amoureux de la piscine peinent à contenir leur joie (vidéo)

Les Golden Retrievers ont une véritable passion pour l’eau. Et ce ne sont certainement pas Tucker et Todd qui diront le contraire ! Une vidéo devenue virale sur Instagram montre ce duo père-fils bondir littéralement de joie en découvrant qu’il est enfin l’heure d’aller se baigner dans la piscine du jardin.

Chaque année, il y a un moment particulier que Tucker et Todd, un duo de Golden Retrievers père et fils, attendent avec impatience : le retour des beaux jours et la réouverture de la piscine familiale ! Une adorable vidéo Instagram a capturé leur immense joie lorsqu’ils ont compris que la saison des baignades était enfin revenue.

« Je prends juste les serviettes et ils savent »

Dans cette vidéo relayée par DogTime, on voit qu’il suffit d’un seul geste de leur maîtresse pour que les 2 boules de poils comprennent qu’elles vont bientôt pouvoir se baigner. « Je ne dis rien », explique leur propriétaire, « Je prends juste les serviettes et ils savent.

© @tuckerbudzyn / Instagram

Dans la publication, la jeune femme se contente en effet de prendre des serviettes dans un placard sans prononcer un seul mot. Attendant sur le seuil de la porte, Tucker et Todd ont de leur côté parfaitement compris ce que cela signifiait. Ils se sont alors mis à bondir de joie et à courir dans tous les sens, ne pouvant contenir leur excitation.

Très impatients, les 2 toutous se sont ensuite précipités dehors, pressant leurs maîtres de retirer la bâche d’hivernage de la piscine.

La première baignade de l’année

Dès qu’une partie du bassin était enfin accessible, Tucker et Todd ont pu enfin sauter dans l'eau bleue avec un grand bonheur. Ce n’était plus qu’éclaboussures, mouvements de queue et aboiements de joie ! Ils ont pu nager et s’amuser comme des fous à aller chercher leur jouet dans l’eau.

© @tuckerbudzyn / Instagram

Une première baignade de l’année particulièrement réussie qui a ravi les internautes. « Leur bonheur me rend si heureuse », a commenté l’un d’eux. « C'est la chose la plus mignonne qui soit », a ajouté un autre spectateur. Un bonheur contagieux qui fait vraiment chaud au cœur !