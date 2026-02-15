« Personne n'a jamais baissé les bras », une chienne survit contre toute attente après 17 minutes d’arrêt cardiaque causé par des médicaments humains (vidéo)

Curieuse et pleine de vie, Nelly a frôlé le pire en quelques minutes. Cette chienne de 7 ans a en effet eu la mauvaise idée d'ingérer plusieurs médicaments humains, provoquant une urgence vétérinaire hors norme. Victime d’un arrêt cardiaque de 17 minutes, elle doit aujourd’hui sa survie à une mobilisation exceptionnelle et à son incroyable force de vie !

Le 15 décembre dernier, à Portland dans l’Oregon (États-Unis), la curiosité de Nelly a bien failli lui coûter la vie. Cette chienne de 7 ans, joueuse et pleine d’énergie, a en effet profité de l’absence de ses humains pour fouiller une table de chevet, ronger des flacons et ingérer plusieurs médicaments. Au retour de ses maîtres, Nelly était visiblement en détresse. Transportée d'urgence à l’hôpital vétérinaire Dove Lewis, une course contre la montre venait de s’engager...

17 minutes d'arrêt cardiaque

À son arrivée à l’hôpital, Nelly avait vomi plusieurs fois et se trouvait dans un état léthargique. L’équipe d’urgence a immédiatement compris que la situation était critique. La chienne avait ingéré plusieurs médicaments sur ordonnance — dont du Lamictal, du Remeron et de l’Auvelyty, principalement des antidépresseurs — en quantités extrêmement élevées.

« Au total, elle a consommé l'équivalent de 3 mois de chaque médicament », a expliqué le Dr Julia Supino à PEOPLE. « Le plus inquiétant était le Lamictal, car Nelly en avait ingéré près de 7 fois la dose mortelle signalée. »

© Dove Lewis

Peu après son admission, le cœur de Nelly s’est d'ailleurs arrêté. Les vétérinaires ont immédiatement lancé une réanimation cardio-respiratoire et, fait rare chez un animal, son cœur a présenté un rythme permettant l’utilisation d’un défibrillateur. Soutenue sans relâche par ses propriétaires et par une équipe entièrement mobilisée, Nelly a finalement repris un pouls après 17 longues minutes, déclenchant un immense soulagement et une vive émotion dans la salle d’urgence.

« Ces 17 minutes ont été les plus longues de ma carrière, mais personne n'a jamais baissé les bras », a raconté le Dr Supino. « Quand Nelly a repris conscience, j'ai ressenti un immense soulagement et une grande fierté. Mon équipe avait travaillé sans relâche pendant ces 17 minutes d'arrêt cardiaque, et nous avons tous applaudi, certains d'entre nous versant même des larmes. »

Un rétablissement miraculeux

Malgré une guérison qualifiée de miraculeuse, l’état de Nelly est resté critique pendant plusieurs jours. La chienne a nécessité des soins intensifs, avec des examens sanguins, des radiographies thoraciques et une perfusion, afin de traiter les effets des médicaments ingérés et de l’aider à se rétablir.

Tout au long de son hospitalisation, sa personnalité attachante et sa résilience ont profondément marqué le personnel. À sa sortie, Nelly a même reçu un certificat de bravoure couvert de messages émouvants.

© Dove Lewis

Aujourd’hui, elle est de retour chez elle, sans aucune séquelle, courant après les balles avec la même énergie. Son histoire rappelle toutefois une leçon essentielle : les médicaments doivent toujours être rangés hors de portée des animaux, surtout des plus curieux comme Nelly...