Perdue et désorientée, une femme de 85 ans doit son salut à l’intuition et au courage de son chien

La loyauté de Poncho n’est plus à prouver. Ce petit chien, très attaché à sa maîtresse, lui a certainement sauvé la vie après avoir mis les secouristes sur la bonne piste. La boule de poils a ensuite eu besoin d’aide, car elle a à son tour disparu, mais cette histoire s’est terminée sur une note positive.

Barbara Dee Crosby vit dans une résidence pour séniors en Californie (États-Unis), avec son chien, Poncho. Un jour, la femme est partie en compagnie de ce dernier et n’a plus donné signe de vie durant les heures suivantes. Des recherches intensives ont été lancées et, grâce aux témoignages, aux forces de l’ordre, mais surtout à Poncho, la dame a pu être secourue.

Une crise de démence pourrait être à l’origine de son départ soudain, indiquait People . En effet, Barbara a quitté son établissement spécialisé sans prévenir et tout le monde s’est inquiété en remarquant son absence.

Des recherches intensives

Il n’y avait pas une minute à perdre pour sauver la mamie, âgée de 85 ans , car sa vie était en danger. La police a été prévenue et des appels à témoin ont été lancés. Plusieurs personnes, notamment, assuraient avoir repéré Poncho dans une zone précise. Puisque le croisé Chihuahua était constamment avec son humaine, les forces de l’ordre ont supposé qu’il pouvait s’agir d’une piste sérieuse et ont tenté de retrouver le chien.

Ils ont fini par le localiser sur une colline et l’ont suivi sur plusieurs mètres. Le canidé les a guidés jusqu’à sa maîtresse, qui s’était retrouvée dans un endroit arpenté. Elle a été rapatriée à l’aide d’une civière et, heureusement, n’était pas blessée.

© Bureau du shérif du comté de Tuolumne

Un double sauvetage

La femme doit son salut à sa boule de poils, mais elle n’a malheureusement pas eu le temps de la remercier. En effet, Poncho a disparu pendant qu’elle se faisait prendre en charge. Il aura fallu attendre 2 jours pour le retrouver : « Il est déshydraté, mais en bonne santé. Nous sommes heureux que Poncho et Barbara soient réunis après leur terrible épreuve », partageait le porte-parole du commissariat de Tuolumne.