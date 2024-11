Perdu dans la forêt depuis 17 jours, un chien parcourt des kilomètres avant de retrouver enfin sa famille grâce à l’aide de sauveteurs bien équipés

Ce dimanche 6 octobre, Carrie Kemp, une habitante de Ballinluig, un village du Perthshire en Écosse, venait d’arriver à Ibiza pour des vacances en famille lorsqu’elle a reçu un appel angoissant : Rayne, sa femelle Berger Allemand bien-aimée s’était échappée de la pension où elle l’avait laissée le temps de son séjour. Sans hésitation, Carrie a immédiatement réservé un vol de retour afin de se joindre aux recherches de la chienne de 3 ans, laissant sa famille profiter du soleil des Baléares sans elle. Elle ne se doutait pas encore qu'une traque de plus de 2 semaines venait alors de débuter.

D’intensives recherches

Pour retrouver sa boule de poils adorée, Carrie était prête à tout. Elle a notamment campé, réservé des chambres d'hôtes et même dormi dans sa voiture près des endroits où Rayne avait été repérée. Elle a même tellement marché que ses pieds ont commencé à saigner.

© Daily Record

Pendant les recherches, Carrie a heureusement reçu l’aide de Missing Pets, une équipe de secours de la région qui était particulièrement bien équipée : caméras en direct, stations d'appât, drones et lunettes thermiques. Des dizaines de bénévoles à pied sont également venus se joindre à la traque en scrutant certaines zones avec des jumelles. Hélas, malgré plusieurs observations, Rayne était insaisissable et personne n'arrivait à attraper la chienne nerveuse.

© Daily Record

« Chaque fois qu'elle était aperçue, l'adrénaline montait, mais la zone était tellement vaste qu'à chaque fois que nous arrivions, elle passait à autre chose. », a expliqué Carrie au Daily Record.

Les équipements de haute technologie comme les drones et les lunettes thermiques facilitaient néanmoins les observations et donnaient une meilleure idée des itinéraires que Rayne empruntait. C’est de cette manière qu’après 17 jours exténuants de recherche, la chienne a finalement pu être capturée.

© Daily Record

Une heureuse issue

À la recherche de nourriture, Rayne avait parcouru des dizaines de kilomètres à travers les vallées et les bois de la région. La nuit où elle a été capturée, des volontaires avaient soigneusement placé des pièges dans une zone où ils l’avaient déjà observée.

© Daily Record

« Quand elle a finalement été capturée, je n'arrivais pas à croire que tout était fini et que nous pouvions enfin la ramener à la maison. Bien qu'elle soit très maigre, bancale dans le dos et couverte de tiques, de croûtes et de cicatrices, elle aboie de nouveau joyeusement et joue avec ses jouets. Je ne veux plus jamais la perdre de vue. », a conclu Carrie avec tendresse et reconnaissance.