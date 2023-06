Le combat inspirant de Jake, un chien errant de 9 ans atteint d'une tumeur rare et impressionnante

Jake, un croisé Labrador Retriever de 9 ans, a été retrouvé dans les rues du Texas (États-Unis) avec une énorme masse au niveau du cou. Celle-ci était si grande qu’elle était plus large que sa tête, relate Texas A&M Today.

« Nous n'avons jamais vu de chien avec une masse aussi importante »

Ayant besoin de soins de toute urgence, le canidé abandonné a été pris en charge par les sauveteurs du Long Way Home Adoptables (LWHA). Les membres de cette association lui ont trouvé une famille d’accueil prête à prendre soin de lui tout au long de son traitement médical.

« Notre spécialité est d'aider les animaux considérés comme les plus vulnérables et les plus menacés dans les refuges. Il s'agit généralement de chiens malades, séniors ou de chiennes enceintes », a déclaré April Plemons, fondatrice et directrice exécutive du LWHA.

Long Way Home Adoptables

Elle poursuit : « Nous avons vu des cas médicaux très graves dus à la négligence et à la maltraitance, mais nous n'avons jamais vu de chien avec une masse aussi importante. »

Face à l’inquiétude suscitée par l’apparence de Jake, le Labrador a été envoyé chez les experts de la Texas A&M School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences (VMBS).

Une forme rare de cancer

Un scanner et une biopsie ont permis de détecter un adénocarcinome, une tumeur de la glande salivaire. Celle-ci s'était propagée de la glande jusqu'à l'oreille de Jake, alors que l’essentiel de la masse était une poche de peau remplie de salive.

« Les maladies des glandes salivaires sont assez courantes, mais le cancer des glandes salivaires ne l'est pas, explique le Dr Vanna Dickerson, professeur adjoint à la VMBS. Dans le cas de Jake, la salive s'est accumulée parce qu'il avait une grosse tumeur qui obstruait ses canaux salivaires. Il est très rare que cette tumeur soit aussi avancée que dans son cas. »

Long Way Home Adoptables

C’est ainsi que les services de chirurgie oncologique du Small Animal Teaching Hospital (SATH) ont procédé à son opération. « Pour tout type de tumeur, l'idéal est de l'enlever en laissant une marge de tissu normal autour pour être sûr de ne pas laisser de cellules cancéreuses derrière soi », poursuit le Dr Dickerson.

« Comme la tumeur de Jake était très grosse et proche d’organes très importants, comme la trachée et l'œsophage, nous savions dès le départ que l'intervention chirurgicale serait plutôt une procédure palliative. »

Long Way Home Adoptables

En effet, la taille et la forme de la tumeur de Jake rendaient peu probable une guérison totale du cancer, mais en retirant la plus grande partie de celle-ci, les vétérinaires lui permettent de profiter d’années de vie supplémentaires en bonne santé.

Opération réussie

« C'était très gratifiant de le voir sortir de la table d'opération avec une bien meilleure apparence », a déclaré le Dr Dickerson. Jake a également suivi quelques séances de chimiothérapie afin de réduire les risques de rechute.

Suite à ce traitement lourd, mais plutôt réussi, le Labrador Retriever a été proposé à l’adoption. « Lorsqu’un animal a une histoire aussi marquante que la sienne, celle-ci a tendance à devenir virale sur les réseaux sociaux. Le cas de Jake a été largement diffusé », raconte April Plemons.

Rapidement, les bénévoles du LWHA ont été contactés par Josie Brown, une responsable de cabinet vétérinaire qui était complètement tombée sous le charme de Jake et qui a eu la chance de l’adopter.

Long Way Home Adoptables

Josie était la personne idéale pour lui : elle disposait de toutes les ressources nécessaires pour lui apporter les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin. D’ailleurs, la masse de Jake grossit à nouveau de temps en temps. Quand c’est le cas, sa nouvelle maîtresse la vide de son liquide pour mieux gérer sa taille.

« Aujourd’hui, Jake vit sa meilleure vie ! Il n’a pas l’air de souffrir et prend un grand plaisir à être avec nous. Il s’est rapidement adapté à sa nouvelle maison, c’est comme s’il était destiné à être avec nous depuis le début », a conclu Josie, pleine d’espoir pour l’avenir.