« L'Appel » choc de la Fondation 30 Millions d'Amis pour inciter les candidats à la présidentielle à s'engager contre la souffrance animale

Les élections présidentielles approchant à grands pas, la Fondation 30 Millions d'Amis en profite pour souligner l'importance de la cause animale au sein du débat public. Une nouvelle campagne choc sur les souffrances infligées aux animaux a été lancée afin d'inciter les candidats à s'engager.

La Fondation 30 Millions d'Amis a encore frappé. Sa nouvelle vidéo choc a pour objectif d'interpeller les candidats aux élections présidentielles, prévues en 2022. Ce film bouleversant représente bien plus qu'un simple « Appel » : il s'agit d'un cri.

Le cri de désespoir du chien abandonné, du cerf traqué et blessé, des cochons entassés dans le camion les menant tout droit à l'abattoir, du taureau mutilé après une corrida, d'un singe supplicié dans un laboratoire d'expérimentation, de l'ours exploité par un cirque. Ce SOS de millions d'âmes en peine piégées dans la tourmente depuis trop longtemps, se heurte à l'indifférence coupable de certains.

« Il est grand temps que les politiques prennent en compte la protection animale dans son ensemble. Même s'il y a eu récemment des propositions de loi, nous sommes loin du compte. Il faut aller beaucoup plus loin et que les candidats s'engagent dans leur programme pour améliorer le sort de tous les animaux », a déclaré Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d'Amis.

Ce « chant commun », comme le nomme Bruno Aveillan, le réalisateur du clip, exhorte les candidats à ne pas étouffer la voix des victimes de maltraitance, à ne pas rester sourds à la souffrance animale, encore trop souvent muselée...

L'intérêt croissant des Français pour la cause animale

Abolition des corridas, arrêt de l'élevage intensif et de la vente d'animaux de compagnie en animaleries, interdiction de la chasse à courre, proscription de l'expérimentation animale, fin de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques : de plus en plus de Français sont sensibles à la condition animale, devenue un véritable enjeu de société.

Pour l'opinion publique, le bien-être animal demeure un thème de campagne incontournable. Selon un sondage Ifop pour la Fondation 30 Millions d'Amis, « 69 % de nos concitoyens estiment que les animaux sont mal défendus par les politiques ».

Avec la prochaine élection présidentielle, assistera-t-on à un tournant décisif pour nos amis à poils, à plumes et à écailles ?

