Pebbles, la doyenne mondiale des chiens, a tiré sa révérence à l'âge de 22 ans

La chienne aura marqué tous ceux qui l’ont rencontrée par sa bonne humeur et sa douceur. Quelques mois après avoir fêté son 22 e anniversaire puis son entrée au Livre Guinness des records, Pebbles est décédée paisiblement et entourée de sa famille.

Les propriétaires de Pebbles, chien le plus âgé du monde, ont annoncé la triste nouvelle de sa disparition via un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. La femelle Toy Fox Terrier est décédée le lundi 3 octobre 2022 à 8h16 locales, rapportait The Guardian.

Pebbles est née le 28 mars 2000 à Long Island, dans l’Etat de New York. 7 années plus tard, sa famille avait déménagé pour s’établir 1200 kilomètres plus au sud, à Taylors en Caroline du Sud.

Avec son congénère Rocky, disparu en 2006, elle avait eu 32 chiots. Elle adorait la musique country et ne rechignait pas à essayer de nouveaux aliments, indique-t-on dans le communiqué. « Elle était choyée et surtout aimée ».

« Pebbles a vécu une vie heureuse, pleine d’amour », poursuit l’auteur. Une vie ayant duré 22 ans et 6 mois, et une longévité lui ayant valu de devenir célèbre un peu partout sur la planète. Le 17 mai dernier, elle était officiellement entrée au Livre Guinness des records en tant que chien vivant le plus âgé du monde.

pebbles_since_2000 / Instagram

« Un honneur et une bénédiction de l'avoir eue comme membre de la famille »

La chienne est partie de « causes naturelles, paisiblement, chez elle et entourée de sa famille », apprend-on dans l’émouvant hommage qui lui est rendu dans le post en question.

« C’était pour nous un honneur et une bénédiction de l'avoir eue comme animal de compagnie et membre de la famille. […] Elle nous manquera terriblement », conclut le message, avant de remercier tous ceux qui ont exprimé leur amour et leur soutien à Pebbles et son entourage.