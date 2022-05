Patron, le chien héros renifleur d'explosifs en Ukraine a été décoré par le président Volodymyr Zelensky

Avec des centaines de mines retrouvées à son actif, Patron est considéré comme un véritable héros en Ukraine, où il a ainsi sauvé d’innombrables vies grâce à son flair. Ce chien de détection d’explosifs a reçu une distinction pour le précieux travail qu’il a accompli sur le champ de bataille comme en dehors de celui-ci.

Plus de 230 000 abonnés suivent sur Instagram le quotidien de Patron, un Jack Russell Terrier pas tout à fait comme les autres. La mission de ce chien consiste, en effet, à détecter les mines posées par les forces armées russes sur le territoire ukrainien depuis le début du conflit. Ce qui lui a valu d’être mis à l’honneur et décoré par le président de l’Ukraine, rapportait Paris Match le lundi 9 mai.



patron_dsns / Instagram

Grâce à Patron, plus de 200 de ces pièges semant la mort et la destruction ont pu être découverts et neutralisés. Il est considéré comme un héros partout dans le pays, même s’il intervient principalement à Tchernihiv dans le nord de l’Ukraine, à 150 kilomètres de la capitale Kiev. La proximité de cette ville des frontières russe et biélorusse en fait une zone sévèrement touchée par la guerre.



patron_dsns / Instagram

Le canidé de 2 ans porte à merveille son nom, qui signifie d’ailleurs tout autre chose en ukrainien, « cartouche » en l’occurrence.



patron_dsns / Instagram

Décoré en présence du premier ministre du Canada

Les photos et vidéos régulièrement postées sur le compte Instagram qui lui est consacré le montrent tantôt en plein travail sur le terrain, tantôt profitant de moments de détente au milieu des fleurs ou des soldats et citoyens.

On l’y voit également face au premier ministre canadien Justin Trudeau et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la cérémonie organisée le dimanche 8 mai pour la remise de sa médaille de l’Ordre du Courage, récompensant ses services rendus à la nation.

Le maître de Patron, Mykhailo Iliev, explique qu’il avait à l’origine été élevé comme chien de chasse et de famille, mais qu’il s’est avéré performant dans la détection d’explosifs grâce à son puissant flair et à sa détermination.