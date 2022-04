Partir en vacances avec son animal le cœur léger ? C'est possible grâce au kit de Mars Petcare !

Photo d'illustration

Un monde meilleur pour les animaux ? C'est le souhait le plus cher de Mars Petcare. Pour la 37e année consécutive, le groupe renouvelle la campagne « Ils partent avec nous ». Les maîtres mots ? Prévenir, sensibiliser et lutter contre l’abandon des animaux de compagnie.

Selon l'étude Opinion Way pour Mars Petcare (2021), « un Français sur deux possède un chien ou un chat et 65 % d'entre eux le considèrent comme un membre à part entière de la famille ». Malgré un lien fort existant entre l'Homme et l'animal, une question se pose inévitablement à l'approche de la période estivale : comment partir en vacances avec sa boule de poils ?

Paperasse, transport, lieux ainsi qu'activités « pet-friendly » et autres formalités peuvent former une spirale complexe aux yeux des propriétaires. Certains en arrivent même à choisir l'abandon... Or, voyager avec son compagnon à 4 pattes s'avère possible. Pour ce faire, il suffit d'organiser son séjour à l'avance avec soin.

Sensibiliser et lutter contre l'abandon des animaux de compagnie

Mars Petcare, l’un des acteurs majeurs du secteur des aliments préparés et produits d’hygiène pour animaux de compagnie, lance la 37e édition de sa campagne « Ils partent avec nous », soutenue par les marques Pedigree® et Whiskas®. Vous l'aurez compris, le pronom « ils » englobe les boules de poils partageant notre quotidien.

À travers cette démarche, qui s'inscrit dans son programme « Better Cities For Pets », l'entreprise se donne pour mission de prévenir, sensibiliser et lutter contre l'abandon faisant des milliers de victimes chaque année.

Pour mener à bien son engagement en faveur du bien-être animal, la filiale a concocté un petit kit de communication comprenant des affiches et des dépliants proposant des conseils pratiques.

Mairies, vétérinaires et Offices du Tourisme implantés aux 4 coins de la France recevront gratuitement ce dispositif à destination des propriétaires de chiens et de chats. Les documents ont pour objectif de les accompagner à mieux préparer leur départ en vacances avec leur ami à fourrure.

Trucs et astuces pour des vacances réussies avec son chien ou son chat

Le guide mis à disposition par Mars Petcare contient une flopée de conseils pratiques et de contacts utiles pour profiter sereinement de son séjour avec son partenaire canin ou félin.

Importance de l'identification, rappel des vaccins obligatoires, zoom sur les formalités pour partir à l'étranger, recommandations concernant le déplacement et le transport des animaux, prévention santé, idées d'activités ainsi que bons réflexes à adopter en cas de perte sont répertoriés pour faciliter la vie de tous les possesseurs. Grâce à ce florilège d'informations précieuses, vous partirez en vacances avec votre petit protégé en toute sérénité !

Pour découvrir le dépliant et voyager le cœur léger avec votre compagnon à 4 pattes, cliquez ici.