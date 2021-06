Partir en vacances avec son animal de compagnie ? C'est facile grâce au kit élaboré par Croquetteland

Photo d'illustration - © Adobe Stock

La journée mondiale contre l'abandon, qui aura lieu samedi 26 juin, inspire de nombreuses enseignes spécialisées dans le bien-être animal. Croquetteland en est le parfait exemple. L'e-commerçant lyonnais premium pour les animaux de compagnie lance son kit #Ensembleenvacances, dont une partie des bénéfices sera reversée à des refuges.

Plus de 100 000 animaux domestiques sont abandonnés chaque année en France, dont 60 000 uniquement durant la période estivale. Un nombre qui pourrait bien augmenter au cours des prochains mois...

Avec un retour à « la vie normale » après le confinement mis en place à la suite de l'expansion de la Covid-19, les défenseurs de la cause animale craignent un pic d'abandons cet été. Cette saison rayonnante est idéale pour partir en vacances. Mais à quel prix pour le chat et le chien ?

Trouver un lieu de vacances les acceptant ou un pet-sitter, ainsi que préparer le voyage, est parfois loin d'être une sinécure. Afin de lutter contre un fléau encore trop banalisé, l'entreprise Croquetteland a fait appel à ses experts pour créer un kit unique et pratique. Partir en vacances avec son animal de compagnie n'a jamais été aussi simple !

Partir en vacances avec son animal ? C'est possible !

Les possesseurs de chats et de chiens peuvent balayer d'un revers de la main le stress d'oublier l'essentiel. Le kit #Ensembleenvacances regroupe les accessoires indispensables pour partir sereinement avec son fidèle compagnon à 4 pattes, que ce soit à la montagne ou à la plage.

L'ensemble destiné aux chats contient :

- un collier porte-adresse ;

- une couverture ;

- un griffoir de poche ;

- un jouet ;

- un spray apaisant Beaphar ;

- un autocollant de voiture Wafinu ;

- un sac.

Kit chat : 40 € / 9,99 €

Le coffret pour chiens, quant à lui, comprend :

- un bol pliable ;

- une ceinture de sécurité ;

- un crochet à tique ;

- un distributeur de sacs pour les déjections ;

- un pendentif d'identification ;

- une serviette éponge ;

- un autocollant de voiture Wafinu ;

- un frisbee Croquetteland ;

- un jouet flottant ;

- un sac.

Kit chien : 50 € / 13,99 €

Pour montrer que les vacances avec son animal de compagnie réservent des moments de complicité inoubliables, les propriétaires sont invités à poster sur Internet des photos de leur chat ou de leur chien en vacances, avec les hashtags #ensembleenvacances et #croquetteland. Chaque semaine, l'entreprise partagera les clichés sur ses réseaux sociaux et son site web. Cette campagne commencera le 26 juin et se terminera le 31 août 2021.

Croquetteland apporte son soutien aux associations

En plus de faciliter la vie des propriétaires et de leurs animaux, le kit #Ensembleenvacances s'inscrit dans une démarche solidaire visant à soutenir les refuges en cette période de pic d'abandons.

Samedi 26 juin, chaque commande passée sur croquetteland.com a permis de reverser 1 € à 3 établissements partenaires : APAGI, SPA du Dauphiné et Molosses Land. Les fonds récoltés leur serviront à acheter le matériel et la nourriture nécessaires pour accueillir les animaux et subvenir à leurs besoins.