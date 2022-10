Paris Hilton n'a toujours pas retrouvé sa chienne, la piste d'une attaque de coyotes privilégiée

Les chances de retrouver Diamond Baby, la chienne de Paris Hilton, s’amenuisent de jour en jour. Malgré les importants moyens déployés et la forte récompense promise par la star, la Chihuahua n’a plus été vue depuis le 14 septembre. Des coyotes pourraient être à l’origine de sa disparition.

Paris Hilton retrouvera-t-elle sa chienne, disparue il y a près de 3 semaines ? Si la femme d’affaires et disc-jockey s’efforce de garder espoir, les chances d’une issue heureuse semblent réduites aujourd’hui. En cause, d’après des personnes prenant part aux recherches, la recrudescence des visites de coyotes affamés dans le secteur. C’est ce que rapportait The Mercury le dimanche 2 octobre.

Le lundi 19 septembre, la New-yorkaise de 41 ans lançait un appel désespéré sur Instagram. Elle annonçait la disparition de sa Chihuahua Diamond Baby et demandait l’aide du public pour la retrouver.



Paris Hilton / Instagram

La chienne s’était volatilisée 5 jours plus tôt pendant un déménagement. Une porte avait vraisemblablement été laissée ouverte, ce qui avait permis à l’animal de fuguer.

Outre la quête sur le terrain effectuée par son entourage, Paris Hilton avait engagé d’importants moyens : détective animalier, drones… Le 23 septembre, elle promettait sur le réseau social une récompense de 10 000 dollars (10 000 euros) « pour le retour en toute sécurité ou des informations menant au retour en toute sécurité de Diamond Baby ».

« Elle ne reverra peut-être plus jamais Diamond Baby »

Des efforts qui, pour le moment, restent sans résultat. La Chihuahua de 6 ans, qu’elle considère comme « sa fille » et « meilleure amie », est toujours introuvable.

« Ça se présente mal », prévient une personne impliquée dans les recherches. Les recherches étaient massives avec une publicité mondiale, mais nous n'avons pas eu un seul signalement […]. C'est très triste, mais Paris arrive à la conclusion qu'elle ne reverra peut-être plus jamais Diamond Baby. Elle a le cœur brisé ».

D’après cette source, il est fort probable que « Diamond Baby ait été victime de coyotes. Il y a eu une vague de chaleur record à Los Angeles, et les coyotes arrivent dans les quartiers résidentiels à la recherche de nourriture et d'eau. Ils sont affamés ».

La chienne fait partie de la famille de Paris Hilton depuis octobre 2016.