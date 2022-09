Désespérée, Paris Hilton lance un appel à l'aide sur Instagram pour retrouver sa chienne perdue

« Quiconque a déjà aimé et perdu un animal de compagnie comprendra cette douleur que je ressens. Mon cœur est brisé. Je suis en larmes, si triste et déprimée ». Dans un message posté le lundi 19 septembre sur Instagram et relayé par People, Paris Hilton confie son angoisse et son désespoir après la disparition de sa chienne Diamond Baby.

La femme d’affaires et disc-jockey américaine est, en effet, sans nouvelles de la femelle Chihuahua de 6 ans depuis le mercredi 14 septembre, et est prête à tout pour la ramener saine et sauve auprès d’elle.

« C'est tellement difficile pour moi de poster parce que je suis à court de mots », dit-elle dans sa publication. Elle y explique que ce jour-là, elle venait de prendre part à une séance photo et était en plein déménagement. La New-yorkaise de 41 ans pense qu’un des déménageurs avait oublié de refermer une porte, et que Diamond Baby en avait profité pour fuguer.

Sa famille et ses amis l’ont aidée dans ses recherches menées partout dans le quartier, mais sans résultat. Elle indique aussi avoir engagé un détective animalier et souhaite utiliser des drones, tout en promettant une récompense. « Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour la récupérer », ajoute Paris Hilton.

« Je m’inquiète pour sa sécurité »

La chienne, qu’elle considère comme sa « fille » et sa « meilleure amie », est à ses côtés depuis octobre 2016. Elle l’avait alors présentée à ses fans, toujours sur Instagram, et leur avait demandé de l’aider à lui trouver un nom.

Paris Hilton dit avoir hésité à lancer cet appel sur le réseau social « parce que les gens peuvent être cruels et je m’inquiète pour sa sécurité ». A présent, toutefois, elle estime ne plus avoir le choix, car plus le temps passe, plus les chances de retrouver Diamond Baby s’amenuisent.



Paris Hilton / Instagram