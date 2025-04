Paris Animal Show, un salon plus populaire que jamais avec 37 000 visiteurs venus découvrir les nouveautés du bien-être animal cette année

Comme chaque année, le succès a été au rendez-vous lors de l’édition 2025 de Paris Animal Show , évènement phare du bien-être des animaux. Il a même été plus retentissant dans sa nouvelle mouture en battant son record d’affluence et en réitérant l’expérience dog-friendly lancée en 2024.

Les 7, 8 et 9 mars derniers s’est tenue Porte de Versailles à Paris l’édition 2025 de Paris Animal Show, le grand salon du bien-être des animaux de compagnie. L’évènement a rassemblé près de 37 000 visiteurs, enregistrant ainsi sa plus grande affluence depuis sa création.



Record d’affluence et présence remarquée des chiens

Des centaines de chiens étaient également présents aux côtés de leurs propriétaires ; pour la 2e fois, Paris Animal Show a, en effet, ouvert ses portes aux visiteurs canins qui ont pu profiter de rencontres et d’activités passionnantes (agility, pool party, paddle, garderie canine, toilettage…) sur les 800 m2 qui leur étaient dédiés.

L’expérience a été une réussite pour tous les protagonistes ; les 633 chiens qui sont venus accompagner leurs maîtres, les 36 954 visiteurs et les 300 exposants s’étant tenus à la disposition de ces derniers pour partager leurs conseils et expertises, et leur faire découvrir leurs innovations axées sur le bien-être animal.

Les chats et les reptiles également à l’honneur

Si les chiens ont été les vedettes de cette édition de Paris Animal Show, les autres animaux n’ont pas été en reste. Les reptiles ont ainsi vu de nombreux curieux et passionnés s’intéresser à eux et vivre une expérience unique à leur contact, alors que les chats ont fait valoir leur beauté et leur élégance lors d’un concours exceptionnel.

C’est finalement un majestueux Selkirk Rex à poil long, venu tout droit de Grande-Bretagne et répondant au nom de Boucles Yum Yum qui a séduit le jury et s’est adjugé le titre du plus beau chat de l’évènement. Il a été élu parmi 500 de ses congénères.

Une variété d’innovations au service du bien-être animal

Paris Animal Show a aussi été l’occasion pour les professionnels de proposer des solutions toutes plus innovantes les unes que les autres. Plus de 2000 votants ont été appelés à choisir les 3 meilleurs produits. Le premier prix est ainsi revenu à la fontaine à eau en céramique pour chats Catit / Hagen. Le 2e a été attribué aux yaourts pour chiens et chats YowUp!. La collerette ajustable pour chat Bobo imprimé Graou par Romy’Nou complète le podium.

Paris Animal Show vous donne déjà rendez-vous pour sa prochaine édition les 13, 14 et 15 mars 2026 Porte de Versailles à Paris. Rendez-vous également sur Animal Expo Animalis Show 2025 les 4 et 5 octobre 2025 au Parc Floral de Paris !

