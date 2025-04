Le parcours émouvant de Rani, chienne errante en Inde devenue la star d’un foyer au Canada (vidéo)

À 3 ans, Rani errait dans les rues de Thane (Inde) lorsqu’elle a croisé la route de Salil Navghare, un Canadien en vacances dans sa famille. La rencontre ayant été marquée par l’évidence, l’homme n’imaginait pas laisser Rani derrière lui à la fin de son séjour. Il a donc sollicité de l’aide auprès de différentes personnes et est arrivé à ses fins, pour le plus grand bonheur de la chienne.

Les 3 premières années de Rani ont été difficiles et anxiogènes. Comment tant d’autres chiens, elle se débrouillait au milieu d’un environnement insécurisant. En décembre 2024, relatait Times of India, la chienne a fait une rencontre décisive. Elle vit désormais au Canada et profite d’un entourage très aimant.

@paws_thane / Instagram

« Nous avons immédiatement ressenti une connexion »

Salil était en Inde avec son épouse et son fils, à Vartak Nagar, lorsqu’il a compris que cette petite chienne Bernedoodle avait besoin de son aide. Il se souvient d’« une chienne fragile et timide qui semblait avoir désespérément besoin d’amour et d’affection ».

La relation a progressé en quelques jours, au rythme d’une confiance se mettant en place. Salil racontait : « Nous avons commencé à la nourrir et avons progressivement gagné sa confiance. Lorsqu’elle a commencé à nous rendre la pareille, nous avons su que nous devions l’adopter et lui offrir une vie meilleure ».

@paws_thane / Instagram

Un effort collectif pour sauver Rani

Salil, qui était déjà propriétaire d’un autre Bernedoodle, a tout mis en place afin que Rani puisse être transférée. La procédure particulièrement complexe a mobilisé plusieurs organismes. Le fondateur de PAWS (Plant and Animals Welfare Society) a été contacté, ainsi qu’une équipe vétérinaire et un service de taxi pour les transferts.

Rentré au Canada pour son travail, Salil a suivi de près la progression des événements, s’assurant que Rani bénéficiait bien de tous les soins nécessaires.

Salil restait préoccupée par le transfert de la chienne qui « révélait peu à peu sa vraie nature de chienne douce et affectueuse ». En effet, il a été parcouru par un grand stress, avant de finalement se tourner vers un ami, Tanmay Kelkar, qui devait effectuer un trajet entre l’Inde et le Canada prochainement.

@paws_thane / Instagram

« Nous nous demandions si Rani nous reconnaîtrait »

Le grand est un jour arrivé et Rani a traversé les 11 000 kilomètres qui la séparaient de sa famille. Une certaine anxiété était présente, mais l’arrivée à l’aéroport a été une fête. Salil revient sur ce moment très émouvant : « Dès que nous l’avons vue, nous avons su qu’elle prenait ses marques dans sa nouvelle vie. Elle s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement ».

Bientôt, Rani sera présentée à tout le monde. Sa famille est on ne peut plus heureuse de l’avoir à ses côtés. Le chemin ne fut pas linéaire, mais il en valait la peine.