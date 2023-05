Palm Dog by Dogamí 2023 : quel chien remportera le prix prestigieux du Festival de Cannes ?

Pour la 23e année consécutive, la Palm Dog s’apprête à récompenser la meilleure performance canine sur grand écran et à honorer le plus fidèle ami de l’Homme. Ce week-end, cinéphiles et amoureux des bêtes sont attendus sur la Croisette pour une cérémonie au poil, animée par Yoann Latouche et sponsorisée par Dogamí.

Ce 26 mai 2023 signe le retour d’un évènement incontournable du Festival de Cannes. Créée en 2001 par Toby Rose, journaliste émérite du cinéma anglais, la Palm Dog consacre la meilleure performance canine au cinéma - réelle ou animée - et décerne un prix prestigieux sous la forme d’un collier. Une Palme d’Or version chien, en quelque sorte !

Yoann Latouche, chroniqueur sur C8, remettra le collier tant convoité dès vendredi à 13h, en direct de la plage de Long Beach, au chien le plus remarquable du cinéma. D’année en année, cinéphiles et amoureux des bêtes se bousculent pour assister à cette cérémonie d’exception.

@ Sebastien Vincent

Le monde canin sous le feu des projecteurs

Malin, touchant et amusant, le meilleur ami de l’Homme possède un don d’acteur surprenant. Pourtant, jouer la comédie n’est pas une aptitude naturelle chez le chien ! Ainsi, la Palm Dog met en lumière sa capacité à apprendre et à comprendre, et toute l’étendue de son talent. Réaliser un film avec un chien demande plus de temps, mais le résultat obtenu est sans conteste plus riche, touchant et vivant.

Au-delà de son aspect artistique, la Palm Dog est un message de reconnaissance envers le chien et tout ce qu’il nous apporte au quotidien. Membre de la famille à part entière, le chien mérite d’être valorisé pour sa fidélité, son intelligence et pour ses nombreuses prouesses dans les secteurs de la sécurité, de la santé, de la recherche, et bien d’autres.

Palm Dog / Facebook

Parmi les lauréats des éditions précédentes, on retrouve Uggie, chien star de The Artist, Brandy, l’American Staffordshire Terrier de Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino, ou encore les Springers Anglais de Tilda Swinton.

Qui sera le grand vainqueur de la Palm Dog by Dogamí 2023 ? Réponse dans quelques jours !

