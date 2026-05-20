Palm Dog 2026, quel chien succèdera à Panda et remportera ce célèbre prix canin pour son jeu d’acteur mémorable ?

Comme chaque année, Palm Dog donne rendez-vous aux passionnés du 7 e art et aux amoureux des animaux à la Croisette ce vendredi 22 mai. En parallèle du Festival de Cannes, un chien sera consacré pour sa performance la plus remarquable sur grand écran. Qui sera le digne successeur de Panda, le Berger Islandais ayant brillé dans le film de Hlynur Pálmason, « L’Amour qu’il nous reste » (« The Love That Remains ») ?

Strass, paillettes, célébrités… Le mythique Festival de Cannes fait rêver ! Comme chaque année à l’occasion du rassemblement cinématographique le plus prestigieux et le plus médiatisé au monde, Palm Dog pointera le bout de sa truffe à la Croisette le 22 mai.

Fondé en 2001 par le journaliste britannique Toby Rose et détenu par Woopets depuis 2023, cet événement qui a du chien est devenu une véritable institution. De grands noms ont foulé le tapis rouge, comme Brandy, l’Amstaff du film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood ; ou encore Messi (Snoop), le Border Collie qui avait épaté le jury pour sa performance incroyable dans Anatomie d’une chute de Justine Triet.

25 ans après son lancement, l’iconique Palm Dog dépasse le cadre du divertissement. Elle donne un vrai coup de projecteur aux remarquables capacités d’apprentissages et de compréhension du meilleur de l’Homme, tout en accordant une attention primordiale au bien-être des animaux sur les plateaux de tournage.

© @fidoawards / Instagram

Après Panda, quel chien remportera Palm Dog 2026 ?

L’année dernière, le Berger Islandais de L’Amour qu’il nous reste avait conquis le cœur du jury, composé de critiques cinématographiques de renom, comme Peter Bradshaw (The Guardian). Pipa, le Jack Russell apparaissant dans Sirat avait également fait sensation et remporté le Grand Prix du Jury.

À l’occasion de cette 26e édition de Palm Dog, plusieurs comédiens à fourrure convoitent le fameux collier rouge et chic, confectionné à l’image du festival le plus glamour du cinéma mondial.

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© Soraya Ursine / Woopets

Parmi les prétendants cette année, le très attendu My Duchess de Mike Newell met en lumière 3 Carlins qui accompagnent la Duchesse de Windsor (interprétée par Joan Collins) et incarnent le réconfort fidèle qu’elle trouvait auprès d’eux. L’émotion est également au rendez-vous dans le drame chilien La Perra de Dominga Sotomayor, où Yuri, un chiot errant, devient le cœur battant de l’histoire après son adoption et sa disparition, révélant les blessures du passé de l’héroïne.

Les acteurs canins ne sont pas en reste. Dans Goodbye Cruel World de Félix de Givry, un Labrador traque un enfant disparu ; tandis que dans le thriller Karma de Guillaume Canet, le chien Rolo et le Berger Allemand Popeye s’offrent de magnifiques gros plans et séduisent le spectateur.

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Sans oublier Red Rocks et I See Tall Buildings Fall Like Lightning, dans lesquels les toutous occupent un rôle clé aux côtés des personnages principaux ; ainsi que The Dull-Ice Flower, où Cutie dépasse son rôle d’animal de compagnie pour devenir le reflet de la solitude et de l’innocence du jeune protagoniste.

Alors, lequel de ces compagnons à 4 pattes sera la nouvelle étoile qui brillera de mille feux lors de la 26e cérémonie de Palm Dog ? Pour le savoir, rendez-vous ce vendredi 22 mai !

Plus d’infos sur palmdog.com.