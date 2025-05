La Palm Dog 2025 dévoilera le lauréat qui succèdera à Kodi le 23 mai prochain à Cannes

Cannes s’apprête une nouvelle fois à dérouler le tapis rouge pour ses stars à fourrure. Chiens acteurs, regards expressifs et truffes en alerte : la Palm Dog, organisée par Woopets, revient le 23 mai 2025 pour une 25e édition qui s’annonce inoubliable. Suspense garanti jusqu’à l’annonce du grand vainqueur…

Qui succédera à Kodi, croisé Griffon époustouflant dans le rôle de Cosmos dans « Le Procès du chien » ? C’est la question que tous les amoureux de cinéma et de compagnons à 4 pattes se posent à l’approche de la Palm Dog Woopets 2025. Devenu une véritable institution, se tenant parallèlement au Festival de Cannes, ce rendez-vous prestigieux et reconnu honore chaque année la performance canine la plus marquante sur grand écran.



© Woopets

Organisée par Woopets, qui a repris l’événement en 2023 auprès de son fondateur Toby Rose, la Palm Dog célèbre depuis un quart de siècle le talent et la sensibilité des chiens dans le cinéma. Ce prix unique en son genre rend hommage à leur incroyable capacité à incarner des émotions – joie, tristesse, espièglerie, loyauté – avec autant de justesse que leurs partenaires humains.

Le jury, composé de critiques de cinéma reconnus, évaluera les prestations canines parmi les films proposés. Le lauréat repartira avec un élégant collier rouge, assorti d’un bandana et d’une laisse de la même couleur, signés par la créatrice française Oria & Gizmo. Un accessoire chic, symbole du lien indéfectible qui existe l’Homme et son meilleur ami.

Retour sur les précédents lauréats... En attendant le prochain

L’an dernier, Kodi avait ému la Croisette dans son rôle de chien jugé pour morsures dans « Le Procès du chien » de Lætitia Dosch. Adopté dans une fourrière par Juliette Roux-Merveille, coach pour animaux de compagnie et membre de la troupe Dog Trainer, il avait su toucher le public par son intensité et son authenticité.

Le Grand Prix du jury Palm Dog Woopets 2024 avait, quant à lui, été remis au réalisateur Guan Hu pour « Black Dog ». Ce film conte l’histoire poignante d’un repris de justice et d’un chien errant aux allures de compagnon d’infortune, censé être éliminé par le premier à l’approche des Jeux Olympiques de Pékin.

© Soraya Ursine / Woopets

Et comment oublier Messi, Border Collie star d’« Anatomie d’une chute », lauréat 2023 ? Lui aussi avait conquis le jury par son jeu d’une finesse rare.

Cette année, la compétition ne manquera assurément pas de mordant, et la Palm Dog pourrait bien réserver quelques surprises. Quel chien volera la vedette en 2025 ? Verdict le vendredi 23 mai.