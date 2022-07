« Ouvrons la cage aux oiseaux » : en apprivoisant ses paddas de Java avec amour, cet élevage leur assure une vie de liberté

« Intelligent, affectueux, curieux, fidèle, sensible et joueur » : tels sont les qualificatifs qui siéent à merveille au padda de Java ! Cette adorable et élégante boule de plumes transporte avec elle un baluchon rempli d’amour. Spécialisé dans l’élevage de ces magnifiques oiseaux, My Padda, situé à Boissy-Mauvoisin (Île-de-France), s’assure que ses petits protégés sont suffisamment apprivoisés pour pouvoir vivre en toute liberté dans la maison de leurs futurs adoptants.