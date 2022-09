Oslo, le chien abandonné dans un état désastreux, n'a pas pu être sauvé malgré les efforts d'APA et des vétérinaires

Oslo a fini par rendre l’âme, 3 jours après avoir été découvert abandonné, attaché à un buisson et dans un état de maigreur extrême en Seine-Saint-Denis. L’équipe d’Action Protection Animale et les vétérinaires partenaires avaient tout tenté pour sauver ce chien, mais son petit corps ne pouvait plus lutter contre autant de lésions et d’affections consécutives à la négligence.

Au sein de l’association Action Protection Animale, on aurait tant souhaité annoncer une tout autre nouvelle, mais il a fallu faire face à la triste réalité. Après s’être accroché à la vie, Oslo et son organisme mis à mal par l’abandon et la négligence ne pouvaient plus tenir le coup. Le Bouledogue Français est décédé malgré les soins prodigués en urgence par le vétérinaire partenaire d’APA, rapportait cette dernière sur son site.

La terrible nouvelle a également été partagée sur sa page Facebook le lundi 29 août, soit 3 jours après la découverte du canidé.

Le vendredi 26 août, en effet, des passants s’étaient rendu compte de sa détresse et avaient donné l’alerte. Le chien était attaché à un buisson, au Blanc-Mesnil (93), et n’avait plus que la peau sur les os. Il présentait aussi d’énormes plaies sur le postérieur.

Le surlendemain, l’APA indiquait sur Facebook que le quadrupède continuait de lutter pour sa survie et qu’il était toujours en soins intensifs chez le vétérinaire. Même s’il était mince, l’espoir semblait encore permis à ce moment-là.

« Oslo est parti, libéré de ses horribles souffrances »

Hélas, son état de cachexie, l’anémie et la septicémie causée par ses lésions gangrénées ont eu raison de son petit corps meurtri. « Malgré les médicaments, les perfusions, les soins », précisait l’APA sur son site, le Bouledogue Français s’en est allé.

« Oslo est parti, libéré de ses horribles souffrances. Une fois encore, son départ laisse une amertume inacceptable », peut-on également y lire.

Action Protection Animale

L’association a tenu à remercier tous ceux qui lui ont apporté leur soutien dans cette douloureuse épreuve.

Pour rappel, elle avait déposé plainte pour abandon volontaire, ses propriétaires ayant dit avoir déménagé et ne semblant pas « porter un grand intérêt à [son] état ».