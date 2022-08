Un Bouledogue Français cachectique et blessé découvert attaché à un buisson, une association le prend en charge

Un chien a été découvert dans un triste état en Seine-Saint-Denis. Extrêmement maigre et souffrant de lésions profondes et infectées, ce Bouledogue Français était livré à lui-même, attaché à un buisson. L’association Action Protection Animale lui a porté secours.

Un chien abandonné et dans un état de santé critique a été pris en charge par Action Protection Animale après sa découverte par des passants, rapportait Le Parisien.

Le vendredi 26 août au Blanc-Mesnil (93), des témoins ont donné l’alerte après avoir vu Oslo, Bouledogue Français de 4 ans, attaché à un buisson et très mal en point. L’animal était dans un état de maigreur extrême et présentait de larges et profondes lésions infectées au niveau de l’arrière-train.

L’équipe d’Action Protection Animale est intervenue pour tenter de le sauver. Oslo a été emmené en clinique vétérinaire, où il doit passer plusieurs jours et recevoir des soins poussés. C’est l’association qui finance ses traitements et son séjour à l’hôpital. Elle en appelle donc à la solidarité du public, dont les dons l’aideront à assumer ces frais.

Ses maîtres ont été retrouvés et joints, mais « ils ne semblaient pas porter un grand intérêt à [son] état », explique Anne-Claire Chauvancy, la présidente d’Action Protection Animale. Des propriétaires qui ont indiqué qu’ils n’avaient plus de nouvelles du chien depuis 2 ans et qu’ils ne résidaient plus en région parisienne.

Plusieurs jours d'hospitalisation pour Oslo, une plainte déposée

L’association indique avoir déposé plainte pour abandon volontaire et que le Bouledogue Français est encore loin d’être sorti d’affaire. Il est encore incapable de s’alimenter seul et ses organes ont été durement affectés par la privation.



D’après les constatations faites par le vétérinaire, le canidé a subi une longue période d’enfermement en plus de la malnutrition.

Espérons qu’Oslo connaîtra le même sort que Scott, Ates, Hercule, Wendy ou encore Lily, quelques-uns parmi les chiens sauvés par Action Protection Animale. Vous avez la possibilité de soutenir l’association en lui adressant directement vos dons ou en commandant votre exemplaire de la BD solidaire « Confidences ».