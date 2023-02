Chez Oria & Guizmo, profitez des soldes pour gâter votre boule de poils préférée avec des accessoires stylés !

Le 2 e mois de l’année, qui a pointé le bout de sa truffe, arbore un teint pâle à cause de l’hiver. Le souffle froid exhalé par ses lèvres blanches fait frissonner votre adorable boule de poils. Pour réchauffer son petit cœur, vous avez décidé de lui offrir un accessoire digne de sa beauté. Rendez-vous sur oriaguizmo.com pour dénicher de jolies pépites ! En plus, vous pouvez bénéficier d’une remise de 40 % sur l’ensemble du site avec le code « SOLDES2023 », jusqu’au 7 février. Alors à vos marques, prêt… shoppez !

L’hiver ne nous charme pas seulement avec ses paysages immaculés, vierges de toute verdure. Les soldes nous mettent également des étoiles dans les yeux ! Pendant plusieurs semaines, les clients bourdonnent d’excitation à l’idée de pousser la porte de leurs magasins préférés. Et pour cause ! Un essaim d’articles à prix cassés s'agglutine dans les rayons.

Cette année, vous avez fermement décidé de faire le plein de bonnes affaires pour combler votre animal de bonheur. Lui aussi a le droit d’en profiter ! Vous souhaitez enrichir sa garde-robe et le sublimer au quotidien ? Nous avons une excellente adresse à vous glisser à l’oreille…

© Oria & Guizmo

Oria & Guizmo : des accessoires qui ont du chien

Sur le site web Oria & Guizmo, vous trouverez des bandanas, des nœuds papillon, mais aussi des colliers fabriqués à la main par une jeune femme qui a l’art de manier le fil et l’aiguille. Passionnée de couture et d’animaux depuis sa plus tendre enfance, Andréa a créé sa propre marque il y a 3 ans.

Bouillonnante de créativité, elle réalise des accessoires chics et originaux à partir de tissus de haute qualité, glanés dans les petites boutiques de sa ville. Son Berger Australien et son Carlin, qui la suivent comme son ombre, représentent ses meilleures sources d’inspiration. Leur adorable bouille tapisse d’ailleurs certains modèles, comme le bandana « Oria » et le « Guizmo ».

Tenté par des produits uniques aux couleurs vives et aux motifs variés ? Nous avons flairé un code promo au poil, valable sur tout le site jusqu’au 7 février. Lors de votre passage en caisse, tapez « SOLDES2023 » pour obtenir 40 % de rabais.

Une collection pour célébrer l'amour le 14 février

Comme vous le savez, le mois de février est placé sous le signe de l’amour. Cupidon a déjà préparé son arc et ses flèches ! Pour gâter le « petit cœur sur pattes avec du poil autour » qui égaie votre vie, Woopets vous invite à braquer votre loupe sur la collection « Saint-Valentin » de la marque Oria & Guizmo.

Les accessoires caractérisés par des teintes douces et des motifs adorables orneront à merveille le cou de votre complice à fourrure. Son élégance ne passera pas inaperçue lors de vos sorties. Un véritable fleuron de la gent canine !

Afin de mettre la patte sur le cadeau idéal pour votre âme sœur, cliquez ici. Le prix des produits est compris entre 9,90 € et 24,90 €. Livraison gratuite en France pour les commandes de plus de 30 €.