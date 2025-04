OOBA OOBA Business, une marketplace inédite pour dynamiser le marché B2B de l’animalerie en Europe

OOBA OOBA Business entend révolutionner le secteur de l’animalerie avec le lancement de la toute première marketplace B2B tournée vers le marché européen. Cette plateforme innovante connecte marques et revendeurs pour dynamiser les échanges et renforcer leur visibilité.

OOBA OOBA Business lance la première plateforme B2B spécifiquement conçue pour répondre aux besoins du secteur de l’animalerie à l’échelle européenne. Cette marketplace unique en son genre a pour vocation de favoriser les échanges entre les marques et un vaste réseau de revendeurs professionnels, réunissant plus de 100 000 d’entre eux.

Le bien-être de nos amis animaux est au cœur de la mission et de l’engagement d’OOBA OOBA Business, qui s’emploie à proposer des produits respectueux de leurs besoins et de leur santé. Avec sa plateforme innovante, elle met en relation marques et revendeurs qui bénéficient à plus d’un titre de leur présence sur cet espace virtuel commun.

Pourquoi les marques devraient-elles rejoindre la marketplace OOBA OOBA Business ?

Grâce à la plateforme B2B lancée par OOBA OOBA Business, les marques se voient offrir la possibilité de :

Augmenter leur visibilité sur l’ensemble du marché européen

Développer et étoffer leur réseau de distribution

Avoir accès à de nouveaux marchés porteurs

Tirer parti d’un environnement digitalisé, fluide et sécurisé pour générer de nouvelles opportunités commerciales

Et pour les revendeurs, quels sont les avantages que comporte cette plateforme B2B ?

En optant pour OOBA OOBA Business, les revendeurs tirent une variété de bénéfices, dont les suivants :

Un accès continu à des marques et des produits sans cesse plus nombreux

Une centralisation des achats à la faveur d’un point d’entrée unique

Une offre variée et concurrentielle permettant une réelle optimisation des marges

Un programme de retrait d'espèces à l'achat (« cashback ») attractif pour chaque commande passée sur la plateforme

Et prochainement la possibilité de régler sous 30 ou 60 jours

OOBA OOBA Business a développé cette marketplace novatrice avec le désir de mettre à la disposition des acteurs du marché de l’animalerie un espace propice à une visibilité et à une performance accrues en leur faveur. La plateforme constitue ainsi pour eux un atout inestimable, leur permettant de se démarquer et d’évoluer dans un secteur caractérisé par sa constante mutation.

Plus d’infos sur oobaooba.com.