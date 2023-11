Une femme pense avoir perdu son chien en pleine promenade et le retrouve dans une scène pleine de tendresse (vidéo)

Blue a un grand cœur et sait détecter les bonnes âmes. Lorsque sa propriétaire l’emmène se promener, il lui arrive souvent de distribuer de la tendresse autour de lui. Alors, quand il a repéré un senior seul sur un banc, il s’est empressé de lui offrir du réconfort.

Le toutou Blue est un ange, qui se lie d’amitié avec tous ceux qu’il croise. Un jour, sa maîtresse, Augusta, le promenait dans un parc et l’a perdu de vue. Inquiète, elle l’a finalement retrouvé auprès d’un homme heureux de recevoir autant de douceur.

Blue aime autant ses congénères que les humains. Il a beaucoup d’affection à donner et sait parfaitement à qui en distribuer : « Blue trouve toujours des gens qui ont besoin d'un peu plus d'amour ». Un sixième sens qui fait de lui le plus altruiste des toutous.

@blueonthemove / TikTok

« Il adore saluer tout le monde ! »

Aussi gentil qu’il soit, le chien noir a récemment fait une grande frayeur à Augusta. Laquelle a bien cru ne plus jamais le revoir. Elle l’a emmené se balader dans un espace vert, puis a décidé de le lâcher. Blue est parti se dégourdir les pattes, mais n’est pas revenu auprès d'elle. Les minutes sont passées sans qu’il pointe le bout de son nez, alors la femme s’est inquiétée.

Elle est partie à sa recherche dans le parc, puis a fait face à une scène émouvante. Blue n’avait pas fugué. Il avait repéré une personne âgée assise seule sur un banc et était allé la saluer. L’inconnu l’avait très bien accueilli, lui offrant pléthore de câlins en retour.

Un animal très sociable

Augusta a filmé la scène et l’a partagée sur TikTok. La vidéo, relayée par The Dodo, comptabilise plus de 3 millions de vues. De nombreux internautes ont été touchés par la gentillesse de Blue : « Il semble se préoccuper de rendre quelqu'un d'autre heureux » écrivait l’un d’eux, « Il savait que l'homme avait besoin d'amour ce jour-là » commentait un autre.

En réponse, Augusta a déclaré qu’il se faisait fréquemment de nouveaux amis, et qu’il ne pouvait s’empêcher de leur offrir tout son amour dès les premiers instants.

