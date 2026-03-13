« Nous avons aperçu quelque chose dans l’eau », en pleine mer, des adeptes du paddle viennent au secours d’un chien en danger (vidéo)

Une sortie de paddle au lever du jour devait être une simple escapade pour un groupe de vétérinaires argentins. Mais ce matin-là, ils allaient découvrir un chien épuisé, perdu au milieu de l’océan, et se retrouver embarqués malgré eux dans un sauvetage inattendu.

Le soleil se levait à peine sur Puerto Madryn (Argentine) quand un groupe de vétérinaires a pris la mer pour une sortie de paddle lors de leur journée de congé. Ils n’auraient jamais imaginé que cette matinée tranquille allait bientôt se transformer en mission de sauvetage.

Un sauvetage héroïque en pleine mer

Ce matin-là, Aldana Callaey faisait partie des vétérinaires présents sur l’eau. « C’était une belle journée », a-t-elle expliqué à The Dodo. « Nous pagayions assez loin lorsque nous avons aperçu quelque chose dans l’eau. Cela nous a paru très étrange, alors nous nous sommes approchés pour voir ce qui se passait. »

© Aldana Callaey

Perdu au milieu de l’océan, un chien se battait pour rester à la surface, luttant désespérément contre les vagues mais dérivant toujours plus loin en mer. En découvrant l’urgence de la situation, les vétérinaires se sont immédiatement précipités pour lui porter secours.

« Nous l'avons hissé à bord. Il était incapable de bouger », se souvient Aldana. « Il était épuisé et en hypothermie complète. » Sans leur aide, le pauvre toutou n’aurait sans doute pas survécu.

© Aldana Callaey

De retour sur la plage, aucune trace de son propriétaire n’était visible. Les vétérinaires ont alors séché le petit rescapé, et l’un d’eux l’a ramené chez lui pour qu’il reprenne des forces.

Par la suite, Aldana et ses collègues ont également publié des messages sur des groupes communautaires en ligne, ce qui leur a finalement permis de retrouver la famille de la boule de poils.

Des larmes de joie

Le groupe de vétérinaires a ainsi découvert que ce chien, nommé Rocko, avait disparu de son domicile 4 jours plus tôt. Personne ne sait comment il a pu se retrouver dans l’océan, à près de 8 kilomètres du rivage, mais aujourd’hui, il est sain et sauf, de retour chez lui. Si le mystère reste entier, le soulagement est quant à lui immense.

© Aldana Callaey

« Les retrouvailles de Rocko avec sa famille étaient magnifiques », a confié Aldana. « Ils ont versé beaucoup de larmes de joie. » Un heureux dénouement qui réchauffe vraiment le cœur !