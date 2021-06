Notre chienne Oria a testé pour vous les croquettes Nutro. Qu’en pense-t-elle ?

En quête de nouveauté pour Oria, nous lui avons fait tester les croquettes Nutro Grain Free. Notre femelle Berger Australien, qui accompagne la vie de l’équipe Woopets depuis maintenant 2 ans et demi, a passé ces croquettes au peigne fin. Verdict...

Il n’est pas toujours simple de choisir les bonnes croquettes pour son chien, tant l’offre est vaste et les critères de choix nombreux. Pour notre chienne Oria, nous étions à la recherche d’un produit susceptible d’apporter ce petit plus à sa santé et son bien-être, à tous les niveaux : vivacité, énergie, aspect de la peau et du poil, qualité des selles, système immunitaire, mais aussi plaisir de manger.

Après un tour d’horizon sur le marché des croquettes et en tenant compte des spécificités d’Oria, nous avons été naturellement attirés par la marque de croquettes Nutro avec ses promesses de recettes naturelles et en adéquation avec les besoins réels du chien. Après une prise de contact avec la marque, nous avons convenu de mettre au point un test. Oria s’est prêtée au jeu du test avec les croquettes Nutro Grain Free.

Nutro, une entreprise pionnière dans l’alimentation pour chien

Fondée dans l’entre-deux-guerres, Nutro appartenait à John, Herman et Albert Saleen, un trio d’éleveurs de renards qui cherchaient à offrir à ces canidés sauvages la meilleure alimentation possible, en répondant à leurs besoins naturels. L’entreprise a fait évoluer son activité pour se spécialiser dans l’alimentation pour chien et chat, mais pas n’importe laquelle.

Nutro a été l’une des premières marques de petfood à miser non seulement sur la qualité et le caractère naturel de ses ingrédients, mais aussi sur la transparence, en mentionnant clairement la composition de ses croquettes et la provenance de leurs constituants. Un argument convaincant qui nous a donné confiance pour faire tester ces croquettes à Oria.

Des ingrédients choisis avec soin pour leur valeur nutritionnelle, l’absence d’OGM dans les recettes, qui se veulent saines, complètes et au service de la vitalité et du bien-être de l’animal…

Si Nutro accorde un tel soin au choix des ingrédients et à l'élaboration de ses recettes, c'est aussi pour fournir aux chiens et aux chats toute l'énergie dont ils ont besoin pour être heureux et épanouis.

Pourquoi Oria a testé les croquettes Nutro Grain Free ?

En prenant connaissance de l’histoire et des valeurs de la marque, nous nous frottions les mains à l’idée de découvrir ses produits et d’en faire profiter notre chienne Oria. L’idée, c’était surtout de soumettre ces croquettes au jugement de la spécialiste qu’elle est.

Ceux qui ont la chance de connaître Oria, femelle Berger Australien de 2 ans et de 23 kilogrammes, savent qu’elle est particulièrement exigeante, a fortiori quand il s’agit de nourriture. Quand elle aime quelque chose, elle ne fait pas semblant.

Nous voulons toujours le meilleur pour notre chienne, surtout en ce qui concerne le contenu de sa gamelle. Nous cherchions également quelque chose de différent à lui proposer.

Notre quête pour Oria, c’était une recette totalement en phase avec sa nature de chien. Autrement dit, une nourriture sans céréales, sans additifs artificiels ni OGM, mais riche en nutriments réellement utiles.

En tenant compte de tous ces critères, nous avons choisi de lui faire essayer les croquettes de la gamme Grain Free de Nutro, qui semblent y répondre.

Le verdict d’Oria

Les chiens se fient totalement à leur flair, puis à leur goût pour juger de l’intérêt d’un aliment. Quand on lui a présenté les croquettes de la gamme Grain Free de Nutro, Oria ne s’est pas fait prier pour plonger le museau dans sa gamelle. L’entrée en matière n’a pas déçu. L’appétence de ces croquettes a été validée par notre fin gourmet de Berger Australien.

Il faut dire que, sur le papier déjà, les croquettes Nutro Grain Free avaient de sérieux atouts à faire valoir. Formulées sans céréales et spécifiquement pour favoriser la digestion, elles affichent une composition de très belle facture : poulet frais, pulpe de betterave, pois, tapioca, huile de tournesol, extraits de chicorée et de romarin... De plus, la taille et la texture des croquettes conviennent à la mâchoire d’Oria, sans oublier que la gamme s'adresse à tous les chiens et chats sensibles, susceptibles d'avoir des problèmes digestifs.

Protéines de haute qualité sont au rendez-vous à travers l’ingrédient principal de ces croquettes ; le poulet frais, donc. Il est d’ailleurs mélangé à des protéines de poulet séchées pour un apport optimal. De quoi garantir énergie, vitalité et maintien de la santé de la peau et du poil, pour notre Aussie qui raffole du poulet.

Sans oublier la richesse de ces croquettes en acides gras essentiels oméga-6, apportés notamment par l’huile de tournesol, en minéraux (15% de zinc en plus par rapport au minimum requis, calcium, phosphore…) et en vitamines.

Les bienfaits sur Oria, nous avons pu les constater au bout d’une semaine de repas Nutro – en ayant pris soin de lui faire observer une période de transition avec son ancienne alimentation. Notre chienne nous a paru plus vive, plus énergique, son poil a gagné en vitalité et ses selles ont meilleure allure. Des signes qui ne trompent pas…

En résumé, Oria a totalement adopté les croquettes Nutro et celles-ci lui ont fait beaucoup de bien.

Des gammes de croquettes pour tous les chiens

Outre la gamme Grain Free que nous venons de vous présenter par le biais du test d’Oria, Nutro en propose 2 autres pour répondre aux besoins de tous les chiens, quel que soit leur profil.

Wild Frontier est destinée aux canidés et félins actifs, qui réclament encore plus de protéines de qualité. Ses recettes sont à base soit de dinde et de poulet, soit de cerf et de bœuf. Cette gamme a été pensée pour offrir aux chiens et chats une nourriture la plus proche possible de leur régime alimentaire ancestral, avec des teneurs élevées en protéines (jusqu’à 42%) pour leur donner toute l’énergie dont ils ont besoin.

La gamme Limited Ingredients s’adresse, quant à elle, aux chiens sujets aux allergies ou intolérances alimentaires. Ce sont des recettes hypoallergéniques qui n’ont qu’une seule source de protéines animales : agneau ou saumon, au choix.

Pour revenir aux croquettes Grain Free proposées au chien et au chat, elles sont à base d’agneau ou de poulet frais et se déclinent en différentes versions : chiot / chien adulte, petite taille / grande race, allégée, mais aussi chat stérilisé, chat adulte...

Toutes ces gammes sont à découvrir plus en détail sur le site de la marque Nutro. Les produits Nutro sont disponibles sur les animaleries en ligne et magasins physiques spécialisés. Rendez-vous ici pour trouver le revendeur le plus proche.

De notre côté, nous avons ressenti qu’Oria éprouve clairement du plaisir à manger ses croquettes Grain Free de Nutro et celles-ci lui ont énormément apporté sur son état de forme global, de bien-être, d’aspect du pelage et des facilités de digestion. En nous basant sur l’avis favorable de notre chienne et le constat des bénéfices qu’elle en tire, les croquettes Nutro Grain Free valent au minimum un coup d’essai pour tous les propriétaires en quête d’une alimentation recentrée sur la naturalité pour leur chien.