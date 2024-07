La chienne de Shannen Doherty en deuil après le décès de l'actrice dont elle avait détecté la maladie avant tout le monde

La nouvelle ne vous aura sans doute pas échappé, surtout si vous faisiez partie des inconditionnels de « La Petite maison dans la prairie » ou encore de « Beverly Hills ». L’actrice Sannen Doherty est décédée, laissant sa famille en deuil. Celle-ci compte une chienne à laquelle elle était extrêmement attachée et qui avait longtemps cherché à l’alerter sur sa maladie.

Les fans de « Beverly Hills 90210 », « Charmed » et de bien d’autres séries ayant marqué plus d’une génération ont été attristés en apprenant la nouvelle de la disparition de Shannen Doherty. L’actrice de 53 ans souffrait d’un cancer depuis des années et sa chienne Bowie s’en était aperçue avant tout le monde, rapportait People.



theshando / Instagram

Bowie, femelle Berger Allemand, « reniflait de manière obsessionnelle ici, à ma droite, longtemps avant [le diagnostic] », confiait à Entertainment Tonight celle qui avait interprété les personnages de Brenda Walsh et de Prudence « Prue » Halliwell notamment.



theshando / Instagram

Ledit diagnostic avait été établi en février 2015. Shannen Doherty renouait avec l’espoir en apprenant que son cancer du sein était en rémission en 2017, mais la maladie était revenue à la charge 2 années plus tard. En novembre 2023, elle s’était propagée vers ses os et ces derniers mois, elle avait réalisé qu’il ne lui restait plus longtemps à vivre.

Sa chienne a toujours été d’un soutien indéfectible et précieux au cours de ces pénibles années. Le 24 mars 2024, elle lui avait souhaité un joyeux anniversaire sur Instagram. « Je t’aime de manière obsessionnelle », lui disait-elle alors.

Bowie avait d’ailleurs son propre compte sur le réseau social, agrémenté de belles photos et vidéos. « J’aime ma maman Shannen et j’adore veiller sur mes humains », peut-on lire dans sa présentation.

La chienne avait été offerte à Shannen Doherty par son ex-époux le photographe Kurt Iswarienko. Elle provenait d’un élevage. Lors d’une interview accordée en juin dernier, l’actrice évoquait son amour pour l’animal, mais aussi les problèmes comportementaux qui le caractérisaient et causés, d’après elle, par son origine. « J'aime ma chienne plus que tout au monde. J’aurais juste préféré qu'elle ne soit pas si nerveuse. C'est ce que vous obtenez de beaucoup de ces éleveurs », disait-elle à ce propos.

La cause des chiens lui tenait à cœur

De son vivant, Shannen Doherty avait maintes fois dénoncé les euthanasies pratiquées dans les refuges et encouragé les gens à adopter au lieu d’acheter dans les élevages.

A lire aussi : Autrefois éteinte au refuge, Sage arbore désormais un sourire unique et communicatif (vidéo)

En janvier 2024, elle faisait part de son souhait que ses « restes soient mélangés avec ceux de [sa] chienne et de [son] père ».

Confirmant sa disparition le dimanche 14 juillet, son agente Leslie Sloane soulignait que « la fille, sœur, tante et amie dévouée était entourée de ses proches ainsi que de sa chienne, Bowie ». Avant d’ajouter que la « famille demande à ce que son intimité soit respectée pour qu’elle puisse faire son deuil en paix. »