Derrière l'appellation “chien le plus laid du monde” se cache un grand combat contre un handicap

Il y a quelques jours, plusieurs concurrents canins défilaient devant un jury à l’occasion d’un concours peu flatteur basé sur la dérision. Il visait à élire le chien le plus laid du monde et le grand vainqueur de cette année, Wild Thang, a prouvé à tous que sa beauté résidait dans sa force intérieure.

Le 21 juin dernier, Wild Thang a été officiellement élu comme étant “le chien le plus laid du monde” à l’occasion du concours annuel organisé en Californie (États-Unis). Si cet événement fait débat, notamment par son caractère dégradant, le Pékinois de 8 ans peut se targuer d’avoir conquis le cœur du public à travers les frontières grâce à son physique, mais pas que.

Il est vrai que le petit chien ne ressemble pas à la plupart de ses congénères. Pelage en pagaille, face écrasée et langue pendante, il est un peu différent des autres canidés. Cette dissemblance a toutefois fait sa force, car elle provient d’un handicap contre lequel il n’a cessé de se battre.

© John Mabanglo

Une maladie dévastatrice

À l’âge de 10 mois, mentionnait le Huffington Post, Wild Thang a été diagnostiqué comme porteur de la maladie de Carré. Cette pathologie virale et contagieuse est grave, puisqu’elle arrache la vie de nombreux chiens chaque année. Le Pékinois a donc lutté contre celle-ci pour survivre et s’en est sorti, non sans mal.

Son physique a été fortement marqué par son affection. Sa dentition ne s’est pas développée correctement, ce pourquoi sa langue pend constamment. Il souffre également de troubles musculaires, mais, de manière générale, est ressorti vainqueur de son combat éreintant.

A lire aussi : Ce bébé totalement fou de sa grande sœur canine vient la réveiller chaque matin avec un câlin (vidéo)

Une notoriété méritée

En participant au concours du “chien le plus laid du monde”, Wild Thang a séduit son public à sa façon. Il est désormais connu dans le monde entier et participera même à une émission sur la célèbre chaîne de télévision NBC. Cette boule de poils si singulière fait la fierté de sa maîtresse, qui la portait dignement dans ses bras après sa victoire.