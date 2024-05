Chaque soir avant d’aller dormir, un chien âgé fait la plus tendre des demandes à son meilleur ami félin (vidéo)

Tiger et Akaiba ont noué un lien d’amitié très fort depuis qu’ils se connaissent. Aujourd’hui, le premier n’est plus très jeune et a besoin de la présence de son ami à ses côtés. Ce dernier n’a jamais manqué à l’appel, prenant grand soin du canidé au quotidien.

Jeanie, une utilisatrice de TikTok, est l’heureuse propriétaire de Tiger, un ancien chien de refuge âgé de 14 ans, et d’Akaiba, une tabby bienveillante. Cette dernière s’occupe avec tendresse de son aîné qu’elle porte dans son cœur. Le duo a mis en place un rituel des plus adorables tous les soirs.

Quand Jeanie a adopté Tiger, celui-ci était déjà âgé de 8 ans, mentionnait The Dodo. Elle a changé sa vie en lui offrant une maison aimante et beaucoup d’affection. Quelque temps après, Akaiba a rejoint le domicile familial.

Au départ, la femme n’était pas certaine que les quadrupèdes s’entendraient. Comme beaucoup, elle avait du mal à croire que chiens et chats puissent nouer une amitié. Mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle constate le contraire.

@jtwohawks / TikTok

Un coup de foudre amical

Dès l’arrivée d’Akaiba dans le logement, Tiger n’a eu d’yeux que pour elle : « Tiger a été instantanément obsédé par elle ! Ils sont tout de suite devenus les meilleurs amis du monde » témoignait Jeanie. En effet, les boules de poils ne se sont plus jamais lâchées par la suite et ont profité de la vie côte à côte. Aujourd’hui, 6 années se sont écoulées et leur lien est resté inchangé malgré l’âge avancé de Tiger.

Plus encore, leur amitié n’a cessé de se renforcer. Leur propriétaire a récemment partagé un clip illustrant leur complicité sur TikTok. On y voit Akaiba toiletter la tête de Tiger. Jeanie explique alors : « Mon chien de 14 ans demande à mon chat qu’il le lave tous les soirs ». Et le félin accepte volontiers de s’occuper de son meilleur ami !

A lire aussi : Ce Bouledogue Français n'est pas mécontent d'avoir troqué froid et neige contre soleil et reptiles (vidéo)

Ce rituel a beaucoup touché les internautes, qui ont été plus d’un million à visionner la vidéo. Jeanie a expliqué qu’au départ, les rôles étaient inversés : « Tiger a beaucoup toiletté Akaiba lorsqu'elle était un chaton, et dès qu'Akaiba a grandi un peu, elle a commencé à lui rendre la pareille ». Les animaux ont gardé cette douce habitude au fil des années et jusqu’à présent.