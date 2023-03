NeoVoice, l'application mobile qui révolutionne le suivi de santé des chiens en proposant une véritable expertise vétérinaire

Avec NeoVoice , vous allez enfin pouvoir faire parler votre chien ! Ce petit assistant vétérinaire de poche assure le suivi du bien-être de votre boule de poils, grâce à un partage entre professionnels et propriétaires. Pour en profiter, il vous suffit de télécharger l’application gratuite sur votre smartphone. Curieux d'en savoir plus sur NeoVoice ? Nous vous dévoilons tous ses secrets.

Nos fabuleux compagnons canins, bien que dénués de parole, ont leur propre manière d’exprimer leurs émotions. Parfois, nous aimerions être accompagnés lorsqu’il s’agit de décrypter leur langage corporel. Grâce à NeoVoice, c’est enfin possible !

NeoVoice : un outil novateur conçu pour soutenir les propriétaires de chiens

Cette application mobile a été créée en partenariat avec le Dr Caroline Gilbert, membre de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, et se révèle être un allié de choix pour mieux comprendre nos fidèles amis canins.

À l’aide de NeoVoice, les maîtres peuvent réaliser un suivi complet de la santé de leur chien. Surveiller son poids, apprendre à reconnaître ses émotions ou signaler ses symptômes en prévision d’une consultation font partie des nombreux coups de pouce apportés par cette application.

Souder les liens entre particuliers et professionnels

Pour en profiter, il suffit de la télécharger gratuitement sur Google Play ou l'App Store. Vous devez ensuite créer un compte et renseigner toutes les informations concernant votre animal de compagnie.

NeoVoice détecte les parties du corps avec lesquelles le chien a l’habitude de communiquer. Il aide ainsi les maîtres à mieux comprendre leur animal, en se fiant à leur base de données comportementale. Sur NeoVoice, on peut aussi suivre la courbe de poids de son ami à fourrure, et bénéficier de conseils personnalisés à tout moment.

Simple d’utilisation, l’application facilite la communication entre adoptants et spécialistes animaliers (éducateurs, ostéopathes, vétérinaires…) puisque l’on peut poser des questions, envoyer des photos de son animal ou enregistrer des comptes rendus.

C’est pourquoi NeoVoice lancera sa plateforme professionnelle en avril 2023. L’objectif est de permettre aux spécialistes de la santé animale de fidéliser leur clientèle, de créer un lien de proximité avec elle et de gagner du temps. Il est déjà possible de s’inscrire sur le site NeoVoice en renseignant ses coordonnées.

Des fondateurs amoureux de la gent canine

NeoVoice a vu le jour grâce à 2 amis passionnés : Emilie et Vincent, inspirés des aventures de leurs complices à 4 pattes (Neo et Réglisse). Après que ces derniers aient connu des déboires au cours de leur vie, les cofondateurs de NeoVoice ont voulu créer un dispositif qui renforce les liens entre les professionnels et les adoptants. Pour eux, c’était une évidence.

« Après une expérience professionnelle de 5 ans dans divers métiers autour de la recherche et du développement expérimental en productions animales, j’ai souhaité revenir à mes premières amours, et créer un outil nous permettant de mieux comprendre nos animaux. Vincent, qui a cumulé 7 ans d’expérience dans une entreprise en management, traduction du besoin client et développement, a accepté de rejoindre le projet », a expliqué Emilie.