Natura Dog Party, le plus grand parc de loisirs pour chiens à découvrir au salon Animal Expo – Animalis Show

Après le succès de sa première édition, la Natura Dog Party revient les 4 et 5 octobre 2025 à l’occasion du salon Animal Expo – Animalis Show. Ce grand rendez-vous dédié au bien-être animal, toujours aussi dog-friendly, offrira cette année encore à votre compagnon à 4 pattes un espace spécialement conçu pour partager avec vous des activités ludiques, sportives et relaxantes. Une belle occasion de renforcer votre complicité !

Que vous soyez passionné par les chiens, les chats, les poissons ou les NACs, l’Animal Expo – Animalis Show est LE rendez-vous à ne pas manquer ! Les 4 et 5 octobre 2025, le plus grand salon dédié aux animaux de compagnie en France vous accueille au Parc Floral de Paris, avec plus de 300 exposants et 35 000 visiteurs attendus. Au programme : ateliers, conférences et animations pour mieux comprendre et chouchouter vos compagnons à poils, à plumes ou à écailles. Si l’évènement met en lumière tous les animaux de compagnie, une place toute spéciale est réservée à nos fidèles amis les chiens.

Un salon résolument dog-friendly

À l’Animal Expo - Animalis Show, les chiens ne sont pas seulement les bienvenus : ils sont les véritables invités d’honneur ! Avec le Pack DUO « Mon chien et Moi », votre compagnon à 4 pattes peut en effet vous accompagner dans les allées du salon et profiter de nombreuses animations pensées pour lui.

Parmi les nouveautés 2025, vous pourrez ainsi découvrir l’hôtel canin éphémère by Doggy’s, un espace bien-être inédit avec des massages et des ateliers créatifs. Vous pourrez également profiter de services pratiques comme une garderie ou un espace repos et surtout vous amuser à la Natura Dog Party, le plus grand terrain de jeu pour chiens à Paris.

Natura Dog Party : plus de 2000 m² d’activités canines à tester avec votre toutou

Après une première édition plébiscitée en 2024, la Natura Dog Party revient cette année en force avec plus de 2000 m² d’activités à partager avec votre meilleur ami poilu.

Pensé comme un véritable parc d’attractions canin, cet espace vous permet de tester gratuitement et sans réservation, des animations sportives et ludiques : parcours d’agility, flyball, éducation canine, recherche d’objets, instants de détente, et même une séance de Doga le dimanche. Un endroit parfait pour stimuler votre chien et renforcer votre complicité ! Plus de 800 chiens sont attendus et les places sont limitées, alors n’attendez pas pour faire partie de l’aventure !

© Animal Expo / Facebook

Pour participer à la Natura Dog Party, rien de plus simple ! Il suffit de commander votre billet en ligne avec le Pack duo « Mon chien et Moi ». Attention ce billet est uniquement disponible en prévente : aucun billet « avec chien » ne sera vendu sur place ce jour-là ! Pensez également à bien vérifier les conditions d’admission de votre poilu avant de participer au salon (carnet de santé, vaccins à jour…).