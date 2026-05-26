Mythe ou Réalité : les tiques meurent en hiver, alors faut-il arrêter les antiparasitaires ?

En hiver, on imagine volontiers que les tiques disparaissent avec le froid et que nos animaux peuvent enfin faire une pause côté antiparasitaires. Mais est-ce vraiment le cas ? Cet article démêle le vrai du faux et vous aide à savoir s’il est vraiment nécessaire de poursuivre la protection tout au long de l’année.

Avec le retour des beaux jours, les tiques font elles aussi leur réapparition dans les zones de promenades. Pour protéger votre boule de poils pendant ces escapades dans les herbes hautes, les traitements antiparasitaires sont donc essentiels. Et si vous pensez que l’hiver a suffi à faire disparaître ces petits parasites, attention : c’est une idée reçue dangereuse !

Un parasite très résistant

Les tiques sont des parasites particulièrement résistants qui se nourrissent du sang de leurs hôtes. Contrairement aux puces, elles ne sautent pas : elles attendent sur la végétation (herbes, buissons, litière de feuilles mortes…) qu’un animal ou qu'un humain passe à proximité pour s’y accrocher. Elles apprécient les milieux humides et boisés, et leur activité est généralement plus forte au printemps et en automne, lorsque la température et l’humidité favorisent leur développement.

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Cependant, les tiques ne disparaissent pas en hiver. Tant que la température reste supérieure à 4 à 5 °C, elles peuvent rester actives et continuer à se nourrir. Lorsque le froid s’installe, elles ralentissent simplement leur métabolisme et entrent dans une phase appelée la « diapause », un état de repos qui leur permet de survivre en attendant des conditions plus favorables. Elles ne meurent réellement que lors de froids très intenses et prolongés, souvent en dessous de - 20 °C.

Même en hiver, elles peuvent donc persister dans des zones abritées ou à l’intérieur des habitations, où la chaleur leur permet de continuer à vivre. Avec le changement climatique, leur présence tend d’ailleurs à s’étendre sur une plus grande partie de l’année, rendant la vigilance indispensable en toute saison.

Comment protéger son animal toute l’année ?

Ainsi, vous l'aurez compris, protéger son animal contre les tiques est essentiel toute l’année, d’autant plus que ces petites bestioles peuvent transmettre des maladies vectorielles parfois graves à votre petit compagnon, comme la piroplasmose (ou babésiose canine) qui entraîne une forte fièvre, une grande fatigue et une destruction des globules rouges, l’ehrlichiose (une infection bactérienne qui touche le sang et le système immunitaire), ou encore la maladie de Lyme (ou borréliose), qui peut provoquer des problèmes articulaires et neurologiques.

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Pour limiter ces risques, plusieurs solutions existent, comme les pipettes, les colliers ou les comprimés antiparasitaires, à adapter selon votre petit protégé et son mode de vie. Les vétérinaires recommandent ainsi une prophylaxie continue, c’est-à-dire une prévention régulière sans interruption, même en hiver, car, comme nous venons de le voir, les parasites peuvent survivre dans des environnements abrités ou à l’intérieur des habitations. Il est donc important de ne pas arrêter les traitements sans avis professionnel, afin de maintenir une protection efficace et de réduire durablement le risque d’infestation et de transmission de maladies.