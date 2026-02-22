Muselé et les pattes attachées avec du fil barbelé, ce chien sénior s'endort dans les bras d'un policier venu le sauver

Un Labrador de 14 ans a été découvert dans un état alarmant au domicile de ses détentrices dans le Pas-de-Calais, après le signalement de voisins inquiets. Secouru par la police et les enquêtrices de la Fondation 30 Millions d'Amis, le chien découvre enfin la sécurité et le calme d'un véritable foyer.

Rantanplan n'aura plus à subir la négligence, la douleur et les privations. Ce chien sénior semble d'ailleurs l'avoir compris dès son sauvetage en s'endormant dans les bras de l'un des policiers venus lui porter secours aux côtés des enquêtrices de la Fondation de 30 Millions d'Amis, qui rapporte ces faits sur son site .

Ceux-ci se sont déroulés le mardi 3 février 2026 au domicile de 2 jeunes femmes et leur mère dans le Pas-de-Calais. Le sort du Labrador Retriever au pelage noir et âgé de 14 ans avait inquiété des voisins qui avaient alerté les forces de l'ordre. Ces dernières « ont retrouvé Rantanplan dans un jardin, les pattes-arrières attachées avec du fil barbelé », racontent Pascale et Brigitte, enquêtrice de la Fondation, qui a aussitôt été contactée par la police nationale.



Fondation 30 Millions d'Amis

En arrivant sur les lieux, les 2 bénévoles ont été choquées par le traitement réservé au quadrupède. « Son état nous a brisé le cœur », confie ainsi l'une d'elles.

« Ses détentrices ont indiqué le nourrir avec des restes de table. Mais au lieu d’une quarantaine de kilos, ce pauvre chien n’en pesait plus que 23 », poursuivent-elles. Affamé, privé d'eau, exposé aux éléments, Rantanplan devait, en plus, porter une muselière en permanence et un collier étrangleur.

« Les policiers l’ont enveloppé dans une serviette pour le réchauffer. A cause de la pluie, il était trempé. Il a fini par s’endormir dans les bras de l’un des policiers », relatent les intervenantes.

« Il a besoin de bouger, après des années d’immobilisme »

Le chien a été transporté en clinique vétérinaire, où l'examen a révélé l'étendue de ses souffrances : gale auriculaire, problèmes bucco-dentaires (tartre, gingivo-stomatite), escarres, pattes arrière endolories à cause des fils barbelés… En fait, c'était la première fois qu'il voyait un vétérinaire depuis 2013.

A lire aussi : Une Pitbull sourde accueille sa petite sœur humaine avec amour et devient instantanément sa maman de cœur (vidéo)



Fondation 30 Millions d'Amis

Pascale l'a ensuite hébergé pour l'aider à remonter la pente, en attendant de lui trouver une famille d'accueil. « Ayant vécu en permanence dehors, il refuse de se rendre à l’extérieur du domicile, même pour faire ses besoins, dit sa bienfaitrice. Il marche aussi beaucoup dans la maison. Il a besoin de bouger, après des années d’immobilisme. »

La Fondation 30 Millions d'Amis a indiqué qu'elle portait plainte pour abandon volontaire d’un animal domestique.