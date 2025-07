Des milliers de chiens et de maîtres réunis pour un week-end de bonheur à Canidays avec Hill's 2025 (vidéo)

Les 4, 5 et 6 juillet derniers, le parc de Léry-Poses dans l’Eure a accueilli la deuxième édition de Canidays avec Hill’s, l’événement dog-friendly incontournable de l’été. Ces 3 jours inoubliables ont rassemblé plusieurs milliers de participants venus partager un moment de complicité, de détente et de découverte avec leurs compagnons à 4 pattes. Retour sur cette nouvelle édition couronnée de succès.

Pour le plus grand bonheur des amoureux des chiens, Canidays avec Hill’s a signé son grand retour au parc de Léry-Poses dans l’Eure, les 4, 5 et 6 juillet 2025. Encore plus festive et enrichissante que l’édition précédente, cette nouvelle édition a tenu toutes ses promesses en réunissant près de 3 800 passionnés et 2 500 chiens venus célébrer la relation unique qui unit les maîtres à leurs fidèles compagnons.

Pendant 3 jours, les participants ont partagé des moments complices entre activités physiques, ateliers éducatifs et temps de relaxation. Le tout encadré par une équipe de professionnels passionnés (vétérinaires, éducateurs canins, comportementalistes et animateurs) pour garantir une expérience mémorable.

© Clémence Leconte - momentsuspendus

La création de souvenirs inoubliables

Comme Lizzy et ses maîtres l’an passé, les participants ont pu découvrir durant ce week-end festif une grande variété d’activités et d'animations. Cani-balade, Doga (yoga avec son chien), agility, dog dancing, balade nocturne, cani paddle… il y en avait pour tous les goûts !

Placés sous le signe du partage et du bien-être animal, ces 3 jours ont également été rythmés par des ateliers interactifs, des conférences thématiques et un grand défilé mettant à l'honneur la relation entre les chiens et leurs humains.

Ces derniers ont d’ailleurs pu bénéficier de conseils personnalisés pour mieux comprendre leur compagnon à 4 pattes et enrichir leur quotidien. Le village des exposants, avec plus de 50 stands, leur a également offert un bel espace d’échanges autour de l’amour des chiens.

© Clémence Leconte - momentsuspendus

Enfin, pour que la magie des Canidays continue à la maison, certaines animations ont été pensées pour être facilement reproduites chez soi. Une belle manière de prolonger l’expérience qui a séduit de nombreux participants : « Pour la deuxième année consécutive, nous avons découvert plein d'activités à refaire à la maison avec notre chienne et partagés des super moments d'échanges avec les autres maîtres et les passionnés.», témoigne cette maîtresse ravie, fidèle au rendez-vous depuis 2 ans.

© Clémence Leconte - momentsuspendus

Le plaisir de partir en vacances avec son chien

Au-delà des activités sportives, des ateliers éducatifs et des rencontres avec des experts passionnés, cette deuxième édition des Canidays avec Hill’s a également mis en évidence l’envie grandissante des propriétaires de chiens de partager leurs vacances avec leur compagnon à 4 pattes.

© Clémence Leconte - momentsuspendus

Niché dans un écrin de verdure à seulement 1h de Paris, le parc de Léry-Poses a ainsi offert aux maîtres un cadre naturel idéal pour se ressourcer avec leur animal, entre lacs, balades et grands espaces. Grâce à l’accueil du département de l’Eure et de l’agence Eureka, engagés pour un tourisme dog-friendly, les participants de l’évènement ont pu vivre une parenthèse complice en pleine nature, à la fois conviviale et apaisante.

© Clémence Leconte - momentsuspendus

Cette nouvelle édition de Canidays avec Hill’s prouve donc qu’un tourisme inclusif et responsable est non seulement possible, mais aussi plébiscité par les propriétaires d’animaux. D’ailleurs, nombre d’entre eux espèrent certainement participer à la 3e édition de cet évènement unique en France. Vivement l’année prochaine !