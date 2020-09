Merveilleuse nouvelle : Koda, le chien disparu pendant le tournage de "La France a un incroyable talent" a été retrouvé !

Koda est de retour auprès de sa maîtresse. Le chien, disparu le 16 septembre lors du tournage de La France a un incroyable talent, a effectivement été retrouvé sain et sauf. Laura, la propriétaire du chien, nous a également accordé un entretien pour nous raconter comment elle a vécu cette épreuve et comment se sont passées les retrouvailles...

Laura Fitamant et Koda sont enfin réunis, une dizaine de jours après la disparition du chien. Candidate de « La France a un incroyable talent » sur M6, la jeune Haut-Savoyarde avait lancé un appel à témoin, notamment via une vidéo sur Instagram, après avoir perdu de vue son ami à 4 pattes, un croisé Cocker / Braque Allemand. Appel que nous avions d’ailleurs relayé.

Ce dernier avait, en effet, pris la fuite alors que le duo pratiquant le dog-dancing devait prendre part au tournage de l’émission à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, le 16 septembre dernier. Il aurait pris peur à cause de la foule présente sur les lieux ce jour-là.

La jeune fille n’a pas pu contenir ses larmes de joie en apprenant que son compagnon a été retrouvé, comme on peut la voir dans cette courte vidéo qu’elle a enregistrée alors qu’elle allait le chercher :

"Lorsqu'on s'est retrouvé, ce sont les plus belles larmes que j'ai eues jusqu'à maintenant"

Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec Laura Fitamant dans la foulée de leurs retrouvailles. Elle a bien voulu revenir sur la mésaventure, qui s’est heureusement bien terminée, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles son chien a été retrouvé…

1) Pouvez-vous nous rappeler les détails de la perte de Koda, comment a-t-il disparu ?

Laura Fitamant : Koda a disparu le mercredi 16 septembre sur le tournage de la France a un incroyable talent tourné par M6. On nous a demandé de ne pas fermer la loge, car on ne pourrait pas la rouvrir. Nous n’avions pas la clé. La loge, dans laquelle se trouvaient Koda et mon papa était ouverte. Je suis parti en retouche maquillage et il a voulu me suivre. Mon papa pensait qu’il était avec moi. Il s’est donc retrouvé seul dans le dédale des couloirs alors que mon papa pensait qu’il était avec moi. L’équipe de M6 a tenté de le récupérer sauf qu’il a pris peur lorsqu’ils ont couru après lui. Les portes n’étaient pas fermées et il s’est retrouvé en dehors du théâtre.

On m’a donc prévenu qu’il était dehors et qu’il fallait aller le chercher. Il s’est d’abord réfugié dans un parc où nous avions tourné quelques scènes plus tôt. Il ne m’a pas trouvé et il a remonté toute la route Nationale jusqu’à Nanterre. Selon plusieurs témoins, il aurait zigzagué entre les voitures et il aurait été vu plusieurs fois à Nanterre sur un terrain vague pendant les 2 jours suivants sa disparition. Ensuite, je n’ai eu aucune nouvelle de mon chien pendant 1 semaine. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé pendant une semaine. Soit il s’est caché, soit il a été récupéré. Mais au vu du tapage médiatique sur sa disparition, les personnes l’auraient sans doute relâché par peur.

Et puis le vendredi 25 septembre, j’ai eu 5 signalements dont 1 avec photos de Koda divagant sur une ligne de chemin de fer en activité près de la Défense.

Et comment vous sentiez-vous à ce moment-là ?

L.F. : J’étais au fond du trou, vraiment. Je me sentais mal, coupée en deux et meurtrie de l’intérieur. Mais je n’ai jamais perdu espoir. Je ne me suis jamais dit : « Vais-je ramener mon chien, mais quand vais-je le retrouver ».

Quel a été le dispositif mis en place pour les recherches ?

L.F. : Je n’étais pas seule. Il y a eu un énorme élan de solidarité sur tous les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes sont venues m’aider à le chercher. J’ai aussi fait appel à Laura Panier, une trappeuse professionnelle qui m’a été recommandée. Elle recherche, bénévolement, les chiens perdus avec son association Animal’s Planet.

Dans un premier temps, elle me guidait à distance. Puis, lorsque j’ai eu les signalements de Koda près de la ligne de chemin de fer, je sentais que je n’y arriverais pas seule. J’ai demandé son aide et elle est venue en train d’Avignon pour m’accompagner dans les recherches.

Ensuite, Woopets a financé la cage de trappe. C’est une cage dans laquelle on met de la viande et qui a la particularité d’avoir un plateau à bascule. Au moindre effleurement, la cage se ferme. Nous l’avons reçu dès le lendemain de l’arrivée de Laura.

Nous l'avons donc placé et pendant la trappe, nous nous sommes postées nuit et jour en voiture et à bonne distance de la cage pour la surveiller. Nous faisions des rondes à tour de rôle pour vérifier qu’aucun autre animal ne s’était coincé dans la cage. Et après 21 heures de trappe, nous avons retrouvé Koda !

Koda a enfin été retrouvé, qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris cette merveilleuse nouvelle ?

L.F. : C’est le genre de journée que j’attends depuis 13 jours. Il a été retrouvé ce matin à 6 heures. J’étais en train de dormir dans le coffre de la voiture. Laura Panier a entendu un bruit métallique et malgré le bruit ambiant d’une ligne de chemin de fer, elle est quand même allée voir et elle a hurlé pour me dire qu’il était dans la cage. Le temps que je me réveille, j’ai d’abord cru à une blague, et j’ai couru à chaussettes sur la route pour le retrouver.

Lorsqu’il m’a vu, ses pupilles ont presque éclaté, il s’est mis à aboyer et c’est là qu’on s’est retrouvés.

Je hurlais de joie. Je n’avais même plus de voix. Ce sont les hurlements silencieux mêlés de larmes. Mais ce sont les plus belles larmes que j’ai eues jusqu’à maintenant. 13 jours : c’est très long !

La mobilisation a été très forte afin de retrouver Koda, quelles sont les personnes que vous souhaiteriez remercier pour leur aide pendant les recherches ?

L.F. : Il y a eu un énorme travail d’équipe. Je pense qu’il y avait une centaine de personnes qui sont venues nous aider. C’est énorme !

Je voudrais également remercier Woopets. Votre volonté de m’offrir la cage, qui est un sacré budget me touche au plus haut point. J’en ai pleuré, ça m’a fait très chaud au cœur. Cela a sauvé mon chien, vous ne vous en rendez pas compte, mais c’est cette cage qui a récupéré mon chien. Vous avez sauvé mon chien !

Cela paraît irréel toute l’entraide qui s’est mise en place. Je voudrais remercier les bénévoles qui m’ont aidé pour les recherches, coller des affiches ou même tout simplement me remonter le moral.

Et enfin, j’aimerais adresser des remerciements spéciaux à Laura Panier et son association Animal’s Planet. Elle n’est même pas payée et elle s’est mobilisée pour moi et Koda gratuitement. Son travail est énorme. En 13 ans, elle a sauvé + de 3000 chiens et chats en fugue ou volés en 13 ans. J’avais promis une récompense et je ferai don de cette récompense à son association. Une cagnotte Leetchi a d’ailleurs été mise en place pour soutenir son association.

J’ai été tellement touché par la bienveillance des milliers de personnes qui m’ont apporté leur aide à travers les réseaux sociaux et ailleurs. Franchement cela, me donne espoir en l’être humain.