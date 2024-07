Médaille et départ à la retraite pour Junker, héros canin de la gendarmerie réunionnaise honoré lors du défilé du 14 juillet

Après avoir été au service des citoyens et de leur sécurité pendant plus de 6 années, Junker quitte l’île de La Réunion pour regagner la métropole et y profiter d’une paisible retraite. Atteint d’une paralysie au niveau des pattes arrière, il a été porté par son maître lors du défilé du 14 juillet à l’issue duquel il s’est vu décerner une médaille.