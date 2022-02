Le récit d'Itan, un Berger Belge Malinois décoré de la médaille de la défense nationale pour son héroïsme

Grâce à lui, plus d’une précieuse vie a été sauvée et des individus dangereux ont pu être arrêtés. Itan, Malinois de la gendarmerie du Puy-en-Velay, a été récompensé pour sa belle carrière en revenant la médaille de la Défense nationale.

Itan, chien du PSIG du Puy-en-Velay (43), a été décoré à l’occasion de la commémoration de la journée nationale d'hommage aux Morts pour la France, le 5 décembre 2021. Il s’est ainsi vu décerner la médaille de la Défense nationale, comme le rapportait FranceInfo.

La brillante carrière de ce Berger Belge Malinois, qui fêtera ses 9 ans le 15 février 2022, avait débuté en 2014 aux côtés de celui qui est toujours son maître-chien aujourd’hui et qui le gardera lorsqu’il prendra sa retraite dans quelque temps. Stéphane Rongere ne tarit pas d’éloges sur le canidé qui l’accompagne au quotidien dans son travail.

Spécialisé dans la recherche de personnes disparues et dans la défense, Itan est donc autant capable de sauver des vies, ce qu’il a fait à plusieurs reprises, que de « neutraliser un individu dangereux en le mordant ».

Le gendarme raconte notamment qu’en juin 2019 à Retournac, toujours en Haute-Loire, le Berger Belge Malinois avait localisé une personne dépressive disparue plusieurs heures plus tôt. Elle était inconsciente et blessée, mais grâce à l’intervention du quadrupède, elle avait pu être secourue et soignée à temps.

Itan compte aussi à son actif le sauvetage d’une personne âgée qui s’était perdue et coincée dans des barbelés après une chute. Elle aussi avait perdu conscience et était en hypothermie à l’arrivée du chien. Transportée aux urgences, elle s’en était finalement sortie.

« Il est là pour travailler. Il aime ça »

Quand il ne porte pas secours aux gens disparus, le « K9 » des gendarmes altiligériens prend part à des patrouilles aux côtés de son maître-chien et intervient en soutien des brigades locales en cas de besoin : violences, accidents de la route… Itan apporte aussi son concours lors d’opérations de police judiciaire, comme celle où il avait permis de confondre un individu suspecté d’avoir provoqué plusieurs incendies dans l’Allier.

A lire aussi : Un pilote d'avion ému par le geste de remerciement d'un Chihuahua senior qu'il a transporté jusqu'à sa nouvelle famille

« Il est là pour travailler. Il aime ça. Le travail est basé sur le jeu. On fait comprendre au chien qu’en retrouvant la personne disparue, c’est comme un jeu, il sera récompensé. […] Il fait le maximum pour la retrouver », explique son maître à FranceInfo.

Le parcours d’Itan dans la gendarmerie prendra bientôt fin. Il pourra alors profiter tranquillement de sa retraite et de la vie civile auprès de Stéphane Rongere.